İşverende asgari ücret telaşı başladı

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Enflasyonun yarattığı erozyon ve döviz kurundaki hızlı yükselişin ardından, gözler 1 Temmuz’da artacak yeni asgari ücrete çevrildi. Asgari ücrete son dönemde beklentilerin üzerinde yapılan artış, milyonlarca çalışanın bütçesinde kısmi rahatlama sağlasa da etkisi kısa sürdü.

TÜİK’e göre ücretler, ilk beş ayda yüzde 15,3 oranında eridi. Hükümet cephesinden seçim öncesi yapılan açıklamada, asgari ücret için “500 dolarlık” sınır telaffuz edilmişti. Uzun süredir baskılanan dolar kurunun 23 lirayı aşması, olası 500 dolar karşılığı asgari ücret seviyesi için çalışanda heyecanı; işverende ise endişeyi artırdı.

Yapılan kanun değişikliğiyle yılda bir kez belirlenmeye başlanan asgari ücrete, enflasyon koşulları göz önünde bulundurularak yaratılan fiili durumla mevzuat değişikliği yapılmadan yeniden eskiye dönüldü. Şimdi çalışanlar ve işverenler gözlerini 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete diktiler.

Hem geçen yıl yapılan ara artış hem de yılbaşında beklentilerin üzerinde verilen artış, milyonlarca çalışanın bütçesinde kısmi rahatlama sağlasa da etkisi 3 ay sürdü. Takip eden ayda, TÜİK’e göre çalışanların ücretleri yılbaşına göre yüzde 15,21 eridi.

EYT, taşerona kadro gibi yılların kangren haline gelmiş sorunlarını toplumsal desteğin de etkisiyle çözen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in seçim öncesi telaffuz ettiği “500 dolarlık” sınır, döviz cinsinden sürpriz olmayacak, fakat TL cinsinden bilinmeyen bir seviyenin önünü açtı. Yeni asgari ücrette Bilgin’in yerine yine bir akademisyen olan Bakan Vedat Işıkhan’ın imzası olacak.

Uzun süredir baskılanan kurların, kontrollü serbest bırakılması, çalışanda heyecan, işverende ise endişeyi artırdı. Çünkü seçimin hemen ardından 21 lira seviyesinde olan dolar, dün itibarıyla 23 lirayı aştı. Başka bir ifade ile bir hafta önce 10 bin lira civarında olan olası asgari ücret seviyesi, dün itibarıyla 11 bin 500 lirayı da aşmış durumda. Üstelik asgari ücret belirlenene kadar nereye varacağı da belirsizliğini koruyor.

Çalışanlar gözünü ekrandan ayırmazken, aynı ekrana bakan işverenler ise giderek tedirgin olmaya başladılar. Hatta birçok işverenin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir an önce toplanarak yeni asgari ücreti belirlemesini istediği konuşuluyor.