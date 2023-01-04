İşverene asgari ücret desteği 400 TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında asgari ücret desteğinin 400 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Bu destek, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2023 ücretini belirlerken 250 TL olarak belirlenmişti. Böylece, yeni ücret yürürlüğe girdikten birkaç gün sonra yeni bir destek artışı yapılmış oldu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu süreç içinde desteğin artırılması için talepte bulunmuştu. İşletmelerden bu yönde yoğun talep geldiği vurgulanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un bir araya geldiği görüşmede de bu talep iletilmişti.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 400 TL’lik destek, hali hazırda asgari ücret desteği kullanan bütün firmalar için geçerli olacak. Destek 2023 Ocak ve Haziran döneminde uygulanacak.