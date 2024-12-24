İşverene asgari ücret desteği sürecek! Tutar 1000 liranın üzerine çıkabilir

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde kritik dönemece girildi. TÜRK-İŞ’in zam talebini 29 bin 583 lira olarak duyurmasının ardından TİSK’in masaya hangi rakamla geleceği merak ediliyor.

Masadaki diğer kritik gündem: İşveren desteği

İşveren trafını temsil eden TİSK’in pazarlık masasına asgari ücret rakamıyla gelmesi bekleniyor. TİSK diğer en önemli gündemi ise işverene sağlanacak olan asgari ücret desteği olacak. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, asgari ücret görüşmelerinde önemli başlıklardan biri olan asgari ücret desteğinin 1000 lirayı geçmesi bekleniyor.

Asgari ücret desteği işverenin maliyetini düşerecek

İşverenin zam pazarlıklarında hükümetten talebi ise asgari ücret desteğinin sürmesi. Hükümet, bu yılın ilk 9 ayında 1.5 milyon işletmeye yaklaşık 38 milyar liralık asgari ücret desteği sağladı. Asgari ücret desteği işverenin maliyetini bu yıl 22 bin 852 liraya düşürdü. Gelecek yıl için de 700 liralık desteğin 1000 lira ya da üzerinde olması bekleniyor. TİSK bu desteğin asgari ücretin yüzde 6’sına çıkartılarak devamını istiyor.

Asgari ücret bu hafta netleşiyor

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak bütün çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammı bu hafta açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada Komisyonun son defa toplanacağını ve asgari ücreti bu hafta açıklayacaklarını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. ve son toplantısını perşembe ya da cuma yapacak.

TÜRK-İŞ, 29 bin 583 lira asgari ücret talep ediyor

TÜRK-İŞ geçen hafta yapılan 3. toplantının ardından asgari ücret beklentisini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. İşçi tarafı yüzde 45 enflasyonla birlikte yüzde 20 de refah payı eklenmesini talep etti. Asgari ücret desteğinin bu yıl artarak devam etmesini isteyen işveren tarafı Türk-İş’in talebine sıcak bakmıyor. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip bulunuyor. Hükümet tarafının da bugüne kadar yaptığı teknik çalışmalarda 23 bin lira ile 25 bin lira arasında maliyet hesaplamaları yaptığı belirtiliyor.