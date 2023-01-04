İşverenler, asgari ücret desteğinin yükseltilmesini istiyor

Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, (TİSK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından işverenlere yönelik destek uygulamalarının artırılmasını talep etti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. TİSK’ten yapılan açıklamada, asgari ücret ve çalışma hayatının konularının ele alındığı belirtilerek, “Asgari ücret işveren desteği gibi konular ele alınmış, küçük-orta işletmeleri korumak maksadı ile tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi yönündeki işveren talepleri de iletilmiştir” bilgisi verildi.

İşverenler desteğin önceki yıllardaki seviyesine getirilmesini bekliyor

Öteyandan, işletmelerin asgari ücret ve diğer alanlardan kaynaklı maliyet artışları konusunda yoğun talepte bulunduğu öğrenildi. Asgari ücret desteğinin ilk uygulanmaya başladığı dönemdeki oranına yükseltilmesi yönünde çeşitli kademelerde taleplerin dile getirildiği bildirildi. Ayrıca, çalışma hayatının ve mali yükümlülüklerini yerine getiren, başta sendikal örgütlenme olmak üzere çalışma hayatında kurallı yaklaşımı benimsemiş işyerlerine ilave avantajlar sağlanmasının da talepler arasında olduğu belirtildi.