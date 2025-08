İşverenler için KEP kullanımı zorunlu hale geldi

Takip Et

24 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesinde yapılan değişiklikle, iş sözleşmesine dayalı dijital yolla yapılacak bildirimlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bu yeni kanunu düzenlemeyle, işveren ve işçi ilişkileri kapsamındaki tüm ihtarnameler, görev yeri değişiklikleri ve savunma talepleri gibi yazışmaların KEP dışında e-posta, SMS veya farklı dijital yollarla yapılması geçerliliğini yitirmiştir. Ancak, kağıtla ve elle atılan imza ile yapılan bildirimlerin geçerliliği devam etmektedir. Bu düzenleme doğrultusunda elektronik ortamda yapılacak bildirimlerin tek geçerli yöntemi artık KEP sistemi olmuştur.

İşverenler için çalışanlara yönelik bildirim süreçlerinde önemli faydalar sağlayacak bu yasal düzenleme ile, işverenlerin elektronik ortamda yapacakları bildirimleri KEP sistemi üzerinden, mevzuata uygun ve denetlenebilir şekilde gerçekleştirmesi zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda işletmeler, KEP süreçlerini yasal çerçeve ile tam uyumlu şekilde kurumsal işleyişlerine entegre etmek ve elektronik ortamda yapılacak bildirimleri mevzuata uygun biçimde yürütmekle yükümlü hale geldi.

İş sözleşmesine dayalı yazılı bildirimlerin, elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde gerçekleştirmek üzere yalnızca KEP sistemi üzerinden iletilmesini zorunlu kılan yeni düzenleme, işletmelerin İK süreçlerinde KEP ve e-imza kullanımını adeta kaçınılmaz hale getirdi.

