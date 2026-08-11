İsviçre Merkez Bankası'nın ABD borsasındaki yatırımları rekor seviyede

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İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) ABD hisse senetlerinde tuttuğu döviz rezervlerinin değeri ikinci çeyrekte yüzde 10'dan fazla artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan 13F bildirimine göre SNB'nin 2.301 Amerikan şirketindeki hisselerinin toplam değeri 30 Haziran itibarıyla 191,4 milyar dolara ulaştı.

En büyük beş pozisyon Nvidia (13,0 milyar dolar), Apple, Microsoft (7,4 milyar dolar), Amazon ve Alphabet'ten oluşuyor.

Banka ayrıca savunma yazılım şirketi Palantir'de 716,7 milyon dolarlık hisse bulunduruyor. Yeni açılan pozisyonlar arasında SpaceX, Honeywell Aerospace, FedEx Freight, Medline ve SharkNinja yer aldı.

Yarı iletken şirketlerinin ağırlığı arttı

Portföyde en fazla ağırlık artışı yarı iletken sektöründe gerçekleşti. Micron'daki pozisyon 3,7 milyar dolara yükselirken AMD 2,7 milyar dolar, Intel 1,7 milyar dolar, Applied Materials 1,6 milyar dolar ve Lam Research 1,5 milyar dolar değere ulaştı.

Alphabet'in portföydeki payı da 5,9 milyar dolara çıktı.

Nvidia en büyük pozisyon olmayı sürdürdü

Azaltılan pozisyonların başında Microsoft (-0,54 puan), Alphabet'in B serisi hisseleri (-0,42 puan) ve ExxonMobil (-0,37 puan) geldi.

Nvidia portföydeki en büyük mutlak pozisyon olmayı korurken payı 0,35 puan düştü. Meta, Netflix, Palantir ve Walmart da azaltılan diğer önemli pozisyonlar arasında yer aldı.