İsviçre'den altın ithalatında dengeler değişti! Türkiye düşüşte, ABD ve Hindistan yükselişte

Türkiye'nin İsviçre'den altın ithalatı temmuzda önceki aya göre yüzde 68,2 azalışla 2,19 tona geriledi.

İsviçre’nin altın ihracatı sabit kaldı

İsviçre'nin altın ihracatı, temmuzda önceki aya göre büyük ölçüde sabit kalarak 129,06 ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında ihracat 129,54 ton olmuştu.

ABD ve Hindistan’dan güçlü alım

İsviçre Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan verilere göre, ABD ve Hindistan'a yapılan güçlü teslimatlar, Birleşik Krallık ve Çin'e olan düşüşleri dengeledi.

ABD'ye altın sevkiyatı, Haziran ayındaki yalnızca 288 kilogramdan temmuzda 51 tona çıkarak mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hindistan'a yapılan ihracat da ciddi bir artış gösterdi ve 3 tondan 13 tona yükseldi. Her iki ülke de dünya genelinde en büyük altın tüketicileri arasında yer alıyor.

Çin ve Birleşik Krallık altında önemli merkez olmaya devam ediyor

Diğer yandan, İsviçre'nin Birleşik Krallık'a yaptığı altın ihracatı Haziran'da 83,8 tonken

temmuzda 30,5 tona geriledi. Çin'e gönderilen altın miktarı ise 16,7 tondan 9,9 tona düştü. Çin ve Birleşik Krallık, küresel altın ticaretinde önemli merkezler olmaya devam ederken, bu düşüşler dikkat çekti.

Altın sevkiyatlarında hafif dalgalanmalar yaşanıyor

Veriler, aynı zamanda İsviçre'nin Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ve BAE gibi diğer büyük pazarlara olan altın sevkiyatlarında da hafif dalgalanmalar yaşandığını gösteriyor. Altın ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayı olan Temmuz 2024'e göre ise yüzde 21 artış kaydederek 106,6 tondan 129,1 tona çıktı.

Türkiye altın ithalatını frenledi

Türkiye'ye ihracat haziran ayındaki 6,9 ton seviyesinden 2,19 tona indi. Bir ayda düşüş yüzde 68,2 oldu. Temmuz 2024'te ise 5,09 ton ihracat yapılmıştı.

Dünyanın en büyük altın rafinaj ve transit merkezlerinden biri olan İsviçre, küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken altın ticaretindeki merkezi rolünü korumaya devam ediyor.