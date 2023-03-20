İsviçre'den Credit Suisse için 260 milyar İsviçre frangı

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınmasına ilişkin anlaşmanın belgelerine göre, İsviçre hükümeti ve İsviçre Merkez Bankası 259 milyar Euro'ya varan destek sağlayabilecek. Bu, İsviçre'nin 771 milyar İsviçre frangı olan 2022 GSYH'sının üçte biri anlamına geliyor.

İsviçre MB, geçtiğimiz çarşamba günü Credit Suisse için teminat karşılığı 50 milyar İsviçre frangı likidite desteği açıklamıştı ve Banka bunun kullanmaya başlamıştı.

Credit Suisse-UBS birleşmesi karşılığında da İsviçre MB, birleşme sonrası ortaya çıkacak bankaya 100 milyar İsviçre frangına varan destek sağlayacak.

Bunun yanı sıra Credit Suisse, İsviçre hükümetinin sağlayacağı garanti karşılığında 100 milyar İsviçre frangı kamu likidite desteği alabilecek.

İsviçre hükümeti, birleşmeden doğacak zararlar için UBS'e 9 milyar İsviçre frangı verecek. UBS, bu parayı ilk 5 milyar İsviçre frangı büyüklüğündeki zararı kendi üstlendikten sonra ortaya çıkacak zararlar için alabilecek.