İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı yükseliş gösterdi

İsviçre’nin altın ihracatı Ağustos ayında sert bir artış gösterdi. Ülkenin Çin’e yaptığı altın ihracatı, bir önceki aya kıyasla yüzde 254 yükselerek Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı da 4,2 tona çıktı.

ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüş

İsviçre Gümrük İdaresi’nin yayımladığı verilere göre, Çin’e yapılan ihracat 9.9 tondan 35 tona yükseldi. Aynı dönemde Hindistan’a olan sevkiyatlar da artış gösterdi. Ancak bu artışlar, ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüşü tam anlamıyla telafi edemedi.

İsviçre'nin ABD’ye altın ihracatı, bazı rafinerilerin sevkiyatlarını geçici olarak durdurması nedeniyle temmuz ayındaki 51 tondan Ağustos’ta sadece 295 kilograma geriledi.