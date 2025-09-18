  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı yükseliş gösterdi
Takip Et

İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı yükseliş gösterdi

İsviçre’nin altın ihracatı ağustos ayında sert bir artış gösterdi. Ülkenin Çin’e yaptığı altın ihracatı, bir önceki aya kıyasla yüzde 254 yükseldi. Diğer taraftan İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı da 4,2 tona çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı yükseliş gösterdi
Takip Et

İsviçre’nin altın ihracatı Ağustos ayında sert bir artış gösterdi. Ülkenin Çin’e yaptığı altın ihracatı, bir önceki aya kıyasla yüzde 254 yükselerek Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Öte yandan İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı da 4,2 tona çıktı.

İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı yükseliş gösterdi - Resim : 1

ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüş

İsviçre Gümrük İdaresi’nin yayımladığı verilere göre, Çin’e yapılan ihracat 9.9 tondan 35 tona yükseldi. Aynı dönemde Hindistan’a olan sevkiyatlar da artış gösterdi. Ancak bu artışlar, ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüşü tam anlamıyla telafi edemedi.

İsviçre'nin ABD’ye altın ihracatı, bazı rafinerilerin sevkiyatlarını geçici olarak durdurması nedeniyle temmuz ayındaki 51 tondan Ağustos’ta sadece 295 kilograma geriledi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecekMeteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecekGündem

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüGündem

 

Ekonomi
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Gıda sektöründe iflas depremi sürüyor! Bir şirket daha konkordato ilan etti
Gıda sektöründe iflas depremi sürüyor! Bir şirket daha konkordato ilan etti
Merkez Bankası rezervleri zirveden uzaklaştı
Merkez Bankası rezervleri zirveden uzaklaştı
Stratejik sektörlerde teknoloji odaklı 2 fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayacak
Stratejik sektörlerde teknoloji odaklı 2 fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayacak
Türkiye, domates ve tohumculukta küresel gücünü pekiştiriyor
Türkiye, domates ve tohumculukta küresel gücünü pekiştiriyor