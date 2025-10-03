İsviçreli bankacılık devi UBS altın için rekor tahminini açıkladı!

Küresel bankacılık devi UBS altın için rekor hedefini açıkladı. İsviçreli banka UBS, güçlü rallinin ardından ons altında kısa vadede bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini öngördü.

Banka önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının 4.200 dolar/ons seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.

“Faiz, doların zayıflaması ve siyasi belirsizlik altın talebini artırabilir”

Banka, ABD’de reel faizlerin gerilemesi, doların zayıflamaya devam etmesi ve süregelen siyasi belirsizliklerin altına olan talebi artıracağını belirtti. Bu faktörlerin, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişleri daha önceki tahminlerin üzerine çıkaracağı ve yıl sonuna kadar yaklaşık 830 metrik tona ulaşacağı öngörülüyor.

Merkez bankalarının altın talebi beklentisi değişmedi

UBS ayrıca, 2025 yılı için merkez bankalarının altın talebine yönelik tahminini değiştirmeyerek 900-950 metrik ton bandında tuttu.

Altının ‘çekici’ statüsü devam ediyor

Banka, küresel varlık tahsisinde altın uzun pozisyonunu koruduğunu ve metalin “çekici” yatırım sınıfı statüsünü devam ettirdiğini vurguladı.