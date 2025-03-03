İsviçreli UBS altında tahminini korudu, gümüşte yükseltti

İsviçre merkezli UBS, gümüş fiyatı tahminini yükseltti, altın için tahminini korudu.

UBS bugün yayınladığı bir notta, bankanın devam eden altın rallisinde bir konsolidasyon ve küresel sanayi üretiminde ılımlı bir toparlanma beklemesi nedeniyle gümüşün 12 ay içinde ons başına 38 dolara ulaşacağını tahmin ettiğini duyurdu.

UBS, “Altının bu yıl 3 bin dolara ulaşacağı tahminimiz değişmedi ancak risk durumunda metalin 3 bin 100-3 bin 200 dolara ulaşabileceğini kabul ediyoruz” dedi.

Uluslararası piyasalarda altın 2 bin 869 dolar, gümüş 31,3 dolar seviyesinde işlem görüyor.