İsviçre'nin Türkiye'ye altın ihracatı martta hafif geriledi

İsviçre'nin altın ihracatı mart ayında toplam 136.487 kilogram seviyesine yükselirken, Türkiye’ye yapılan sevkiyatlar 8.083 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam şubat ayındaki 8.298 kilogramın hafif altında kaldı. Ancak yıllık bazda bakıldığında 2025 Mart ayında Türkiye'ye 6.651 kilogram altın ihraç edilirken, 2026 Mart'ta artış yüzde 21,5 oldu.

İsviçre'nin şubat ayında toplam ihracat 104.835 kilogram, geçen yılın mart ayında ise 154.433 kilogram olarak kaydedilmişti.

Diğer ülkelere yapılan altın ihracatı

İngiltere'ye yapılan sevkiyatlar aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 57.615 kilogram oldu. Şubat ayında 19.777 kilogram olan ihracat, geçen yıl martta 5.032 kilogram seviyesindeydi.

Çin'e yapılan teslimatlar ise yüzde 18 artışla 37.700 kilograma yükseldi. Şubat ayında 31.900 kilogram, geçen yıl martta ise 10.001 kilogram olarak gerçekleşmişti.

Hindistan'a yapılan sevkiyatlar ise zayıf yerel talep nedeniyle 3.075 kilograma gerileyerek şubat ayındaki 11.605 kilogramın ve geçen yıl marttaki 4.477 kilogramın altında kaldı.

Diğer önemli pazarlar arasında Hong Kong'a 7.280 kilogram (şubat 5.677, geçen yıl mart 1.282), Suudi Arabistan'a 4.644 kilogram (şubat 4.504, geçen yıl mart 3.207) ve ABD'ye 1.645 kilogram (Şubat 460, geçen yıl mart 107.323) teslimat yapıldı.