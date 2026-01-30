İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatında güçlü yükseliş

İsviçre’nin altın ihracatı aralık ayında aylık bazda yüzde 27 artarken, İngiltere’ye sevkiyatlar ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

İsviçre gümrük verilerine göre, İsviçre’den İngiltere’ye yapılan altın teslimatları kasım ayındaki 45 tondan aralık ayında 101 tona yükseldi.

Türkiye'ye ihracat da aralık ayında, kasım ayındaki 7,74 tondan 9 ton 327 kilogram seviyelerine yükseldi. 2024 Aralık ayında 9,18 ton ihracat yapılmıştı.

Toplam altın ihracatı, aralık ayında 138 ton 977 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam kasım ayında, 109 ton 516 kilogram, 2024 aralık ayında ise 128 ton 424 kilogram seviyesindeydi.

Çin’e hiç altın gönderilmedi

Altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte, aralık ayında Çin’e hiç altın gönderilmedi. Kasım ayında Çin’e 12.01 thn, 2024 aralıkta ise 4 ton altın ihraç edilmişti. Diğer büyük tüketici ülkelerden Hindistan’a yapılan sevkiyatlar ise, 1.902 kilogram ile genel olarak yatay seyretti.

Ülke bazında bakıldığında, Almanya’ya 2.48 ton, Fransa’ya 10.89 ton, ABD’ye 5.82 ton altın gönderildi. Kasım ayında ABD’ye sevkiyat yalnızca 168 kilogram seviyesindeydi.

Spot altın fiyatları ons başına 5.594 dolar ile rekor seviyeyi görürken, güvenli liman talebinin etkisiyle ocak ayında yüzde 24 yükseldi. Altın fiyatları 2025 yılı genelinde ise, yüzde 64 artış kaydetmişti.