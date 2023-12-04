İşyeri kira artış tavanı ile memur, emekli maaşlarına zam oranı belli oldu

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı kasımda aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

5 aylık oran belli oldu: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

İşyeri kira artış tavanı belli oldu

Kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.

Aralık ayında iş yerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 oldu.

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklanmıştı.