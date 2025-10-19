İtalya'nın kredi notu 7 yılın zirvesinde
İtalya'nın kredi notu 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS, İtalya'nın kredi notunu yükseltti. Kararla ülke, büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından 2018'den bu yana aldığı en yüksek nota ulaştı.
İtalya'nın notu, hükümetin bütçe açığını kontrol altına alma çabalarının ardından "A (düşük)" seviyesine yükseltildi. Not, junk seviyenin 4 kademe üzerine geldi. Görünüm "stabil" olarak belirlendi.
Morningstar DBRS, İtalya'nın bankacılık sektöründeki kırılganlıkların kümülatif olarak azaldığını ve dış sektördeki iyileşmenin ekonomiyi daha dirençli hale getirdiğini belirtti.