İtalyanlar Türkiye'ye altın yetiştiremiyor!

Reuters haberine göre, pazartesi günü açıklanan İtalyan bankası Intesa Sanpaolo'nun verilerinde, enflasyondan etkilenen Türkiye'den altın talebinin arttığını ortaya koydu.

İtalya'nın Toskana sanayi bölgesi Arezzo'dan Türkiye’ye mücevher ihracatı arttı ve Floransa’dan yapılan deri ürünleri satışlarındaki düşüş telafi edildi.

Temmuz ayında enflasyonun yüzde 61,8 olurken, Türkiye'den yoğun talep, yılın ilk çeyreğinde Arezzo bölgesinden mücevher ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 133 oranında artırdı.

Intesa Sanpaolo, İtalya sanayi bölgeleri hakkındaki raporunda, diğer iki İtalyan mücevher bölgesi olan kuzeydoğu Vicenza bölgesi ve Piedmont'taki Valenza Po'dan yapılan ihracatın da arttığını gösterdi.

2 milyar dolara ulaştı

Yüksek enflasyona karşı bir korunma aracı ve belirsizlik zamanlarında güvenli liman olarak kabul edilen altında, Intesa, Arezzo mücevher bölgesinden Türkiye’ye yapılan ihracatın, bir yıl öncesine göre 800 milyon Eurodan, ilk çeyrekte 1,8 milyar Euroya (2 milyar dolar) ulaştığını söyledi.

Lüks mal talebindeki küresel yavaşlamadan ağır bir darbe alan Toskana ekonomisinde, Floransa bölgesinden deri ürünleri ihracatı ilk çeyrekte yüzde 23 düşerek 1,35 milyar Euroya geriledi.

Toskana, lüks mal endüstrisinin yüzlerce küçük tedarikçisine ev sahipliği yapan bir bölge olurken, Kering'in ve Gucci gibi markalara darbe vuran Çin'in öncülük ettiği talepteki azalma, şirketleri binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkarmaya yöneltmişti.

Raporda, "Moda endüstrisine tedarik sağlayan bölgeler, tüketici harcamalarındaki düşüşten ve ayrıca iki yıllık güçlü artışın ardından stok seviyelerinin normalleşmesinden ve dağıtımcıların lojistiklerini yeniden düzenlemesinden mağdur oldu" denildi.

Dünya ticareti yavaşladı

Diğer yandan, Toskana zeytinyağı ihracatı ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 72 artarak 382 milyon Euroya çıktı. Genel olarak, İtalya'nın sanayi bölgelerinden uzmanlaşmış üretim alanlarında yapılan ihracat yüzde 1,1 düşerken, Intesa raporu da yavaşlayan dünya ticaretinin 2023 2. çeyreğinden bu yana düşüşe neden olduğunu ekledi.

Bölgelerin ihracatı 2022'de 150 milyar Euronun üzerinde rekor seviyeye ulaşmıştı. 2023'te genel olarak sabit kalan rakamlar, pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 20 üzerine çıktı.

Tek istisna sektör, 2019'un ilk çeyreğine göre yüzde 10 daha düşük olan moda endüstrisindeki ara mal ihracatı oldu.