İTB'den OVP yorumu: Kararlılık, aydınlığa çıkmamız için önemli

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi de olan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program değerlendirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OVP'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Kestelli,

Programın uygulanmasında gösterilecek kararlılığın tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesine ve hedeflere ulaşılmasına önemli katkısı olacağını düşündüğünü aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"Seçimden sonra rasyonel politikalara dönüşün ısrarla vurgulanması, mali disiplin yolunda kararlar alınması ve şeffaflık açısından önemli adımlar atılması güven ikliminin oluşması için çok değerli. Toplumun tüm kesimlerinin programın 4 temel amacında hemfikir olduğunu düşünüyoruz. Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi önemli başlıklar. Bunların tamamı doğru teşhisler ve hedefler. Programa ek olarak tarımsal üretim ve ticaret özelinde de yenilikçi bir programa sektörümüzün ihtiyacı olduğunu ekleyebilirim. Küresel gelişmelerde düşünüldüğünde 2023 ve 2024 yıllarının zor geçeceğini öngörüyoruz. Orta Vadeli Program'ın uygulanmasındaki kararlılık aydınlığa çıkmamız için önemli."

Işınsu Kestelli, programa her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.