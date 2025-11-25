İTB/Kestelli: COP31 ev sahipliği tarım sektörü için önemli bir fırsat olacak

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, borsanın kasım ayı olağan meclis toplantısında, bir süre önce Türkiye'nin COP'un 31'inci dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiğini hatırlattı.

COP olarak adlandırılan toplantıların küresel iklim politikasının yönünü belirlediği için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Kestelli, "COP31'e ev sahipliği yapmak, ülkemiz açısından sadece diplomatik prestij değil, aynı zamanda ekonomik, teknolojik, çevresel ve kurumsal kapasite bakımından büyük fırsatlar yaratacak. Toplantının ülkemizde düzenlenecek olması, iklim değişikliğinin etkilerinin en yoğun hissedildiği alanların başında gelen tarım sektörümüz için de önemli bir fırsat ve güçlü bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olabilir." dedi.

Kestelli, COP31'in iklim değişikliğine bağlı dönüşüme yönelik politikalarını, destek mekanizmalarını ve yatırımları hızlandıracağını dile getirdi.

COP'un, iklime dayanıklı üretim modelleri, su verimliliği uygulamaları, dijital tarım teknolojileri ve karbon ayak izi ölçüm sistemleri gibi alanlarda uluslararası fonlara ve teknik işbirliklerine erişimi arttıracağını vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"COP, tarımsal üretimden ticarete kadar tüm değer zincirinin yeniden değerlendirilmesi için güçlü bir zemin oluşması, tarım ürünleri ihracatında giderek daha belirleyici hale gelen, sürdürülebilir üretim, izlenebilirlik ve düşük karbonlu tedarik zincirleri alanlarında standartların yükselmesi, karbon sertifikasyon sistemlerini geliştirmesi ve AB'nin Yeşil Mutabakatı ile uyumun hızlanması açısından önemli bir kaldıraç olacaktır. Toplantının hazırlık süreci, kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasında daha güçlü bir işbirliği zemini oluşturacaktır. COP31'in ülkemizde yapılması, tarım sektörümüzü küresel iklim politikalarına entegre etmek ve sürdürülebilir üretim ile ticaret açısından yeni bir seviyeye taşımak için önemli bir fırsat olacak."

Kestelli, aşırı sıcaklık, zamansız yağış, don ve dolu olaylarının, Türkiye'nin önemli geleneksel ihraç ürünlerinden kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının verimi ile kalitesini ciddi şekilde etkilediğini de sözlerine ekledi.