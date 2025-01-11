  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İthal bir alkol grubuna zam geldi
Takip Et

İthal bir alkol grubuna zam geldi

Yeni yılla beraber bir çok kaleme zam gelirken tütün ve alkolde de fiyat değişimi oldu. Son olarak ithal bir alkol grubunun fiyatlarına zam yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İthal bir alkol grubuna zam geldi
Takip Et

2025 yılı ile beraber birçok alkol grubuna zam geldi.

Yeni zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan hesabından duyurdu.

İthal edilen bu markanın güncel listesini Dündar, X hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre markanın en ucuz votkası 480 liraya yükselirken; 70'lik versiyonu 1195 lira oldu.

Ekonomi
Çinekop, ihracatta hayal kırıklığına uğrattı
Çinekop, ihracatta hayal kırıklığına uğrattı
TESK’ten esnafın SGK prim borçları için çağrı! Palandöken: Yapılandırma ile Bağ-Kurlu'nun borcunu ödemesi sağlanmalı
Bendevi Palandöken: Yapılandırma ile Bağ-Kurlu'nun borcunu ödemesi sağlanmalı
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Ticaret Bakanlığı denetimlerle gelir kaybının önüne geçiyor
Maaşlar cebe girmeden eridi! Zam fırtınası: Öğle yemeği fiyatı uçtu, konuta bir günde 500 bin TL zam
Zam fırtınası: Öğle yemeğinin fiyatı uçtu, konut fiyatları bir günde arttı
İTO Başkanı Avdagiç: Üretim, yatırım ve ihracata ucuz kredi sağlanmalı
Üretim, yatırım ve ihracata ucuz kredi sağlanmalı
Karar Resmi Gazete'de: Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu