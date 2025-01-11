İthal bir alkol grubuna zam geldi

2025 yılı ile beraber birçok alkol grubuna zam geldi.

Yeni zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan hesabından duyurdu.

İthal edilen bu markanın güncel listesini Dündar, X hesabı üzerinden paylaştı. Buna göre markanın en ucuz votkası 480 liraya yükselirken; 70'lik versiyonu 1195 lira oldu.