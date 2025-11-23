İthal edilecek oyuncaklara 'künye' denetimi yapılacak

  1. Ekonomim
Çocukların sağlığını korumak için oyuncaklara yeni standartlar getirildi. Ticaret Bakanlığı denetimleri sıklaştıracak. 1 Ocak’tan itibaren, üzerinde imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile marka adı yer almayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı, yeni yıldan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni bir safhaya geçecek. Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek. Bilgilerin eksik olması hâlinde denetim olumsuz sonuçlandıracak.

Türkiye’de piyasaya sunulan ithal edilen oyuncaklarda imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine yer vermesi gerekiyor. Ancak bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bir uyarı yazısı yolladı.

Riskli ve güvenli oyuncaklar kolay ayırt edebilecek

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek.

Bu bilgilerin yer almadığı başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yeni uygulama sayesinde vatandaşların riskli ve güvenli oyuncak arasındaki farkı daha kolay ayırt edebileceğine işaret etti.

Kılıç “Üretici bilgisinin açıkça belirtilmesi, güvenli olmayan ürünlerin piyasaya girişini ciddi şekilde azaltacaktır, izlenebilirlik artacağı için bir sorun çıktığında ürünün geri çağrılması da çok daha kolay olacaktır” dedi.

Türkiye'nin haberine göre Kılıç, üretici bilgilerinin etikette yer almasının, ürünün ayıplı olması durumunda tazminat hakkı açısından da önem taşıdığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

Bugüne kadar birçok tüketici şikâyetinde, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan ürünler nedeniyle iade, değişim ya da zarar tazmini yapılamıyordu. Bu yeni uygulama, tüketicinin muhatabını netleştiriyor. Kayıt dışı ürünlerin azalması, düzenli ithalat yapan ve kaliteli üretim sağlayan firmalar için olumlu bir gelişme olacak.

