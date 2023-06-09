“İthal hayvan oranını artırın”

ERAY ŞEN / ADANA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayvancılık Meclisi Başkanı ve Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Mehmet Şahbaz, yeni Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan, ‘ithal hayvan sayısının’ artırılmasına yönelik talepte bulundu. Şahbaz, geçtiğimiz aylarda çiftlik kapasitelerine göre önce yüzde 40 ve yüzde 30 olarak açıklanan ithalat izinlerinin, sonradan yüzde 20 ve yüzde 15’e düşürülmesinin doğru olmadığını savunarak, ilk açıklanan oranlara geri dönülmesini istedi.

Şahbaz Besi Çiftliği’nin de sahibi olan Mehmet Şahbaz, besicilik sektörünün son üç yıldır ettiği zarardan sonra, üç dört aydır ‘para kazanmaya’ başladığını söyledi.

“Et ithalatına karşıyız, çünkü katma değeri yok”

İthal hayvan getirerek özel fiyat uygulayan Et Süt Kurumu’nun dışında serbest piyasada 190 lira maliyetle üretilen bir kilo karkas etin 220-230 lira bandında satıldığını belirten Şahbaz, besi çiftliklerinin son durumunu şöyle değerlendirdi: “Şu anda Türkiye’deki çiftliklerin kapasite kullanımı yüzde 40 civarında. Yeni ithalat izni, çiftliklere, büyüklüklerine göre kapasitesinin yüzde 15 ve 20’si kadar ithal etme hakkı veriyor. Bakanlık önce hayvan sayısı bin ve üzerindeki çiftliklere yüzde 30, bin ve altındaki işletmelere yüzde 40 ithalat izni verdi. Devletin 500 bin adet civarında olan canlı hayvan ithalatı için 1 milyon civarında talep geldiği açıklandı ve aşırı talep nedeniyle yüzde 40 yüzde 20’ye, yüzde 30 da yüzde 15’e düşürüldü. Sektör başkanı olarak söylüyorum; bu rakamların çok acil olarak en azından yüzde 30 ve 40’a tekrar çıkması lazım. Çünkü çiftlikler boş. İthal mal gelir, çiftlikler dolu olursa, fiyatlarda fazla artış olmaz, ama mal gelmezse arz azalır, talep çoğalır ve fiyatlar artar. Bu nedenle yeni tarım bakanımızın çok acilen bu işin üzerinde durmasını ve oranların ilk çıktığı seviyeye yükseltilmesini talep ediyoruz.”

Şahbaz, sektörün sağlıklı gelişmesi için ‘et ithalatına karşı olduklarını’ vurgulayarak, “Çünkü hiçbir yere katma değeri yok. Besinin ise 10 – 12 ay her şeye katma değeri var. Arpanı, buğdayını, samanını yediriyorsun, işçi çalıştırıyorsun. Besi malı bir katma değer oluşturuyor” diye konuştu.

“Kurbanlık fiyatları yüzde 80-90 oranında arttı”

Mehmet Şahbaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı olmayacağını, çünkü ‘kurbanlık’ sektörünün hayvancılık içerisinde ayrı bir dal olarak kendi kuralları ile ilerlediğini anlattı. Şahbaz, “Kurbancılar her zaman ayrı bir sektör. Başka sektörlerden insanlar bir sene öncesinden malını alır, hazırlığını yapar ve kurbanda satar. Bu nedenle kurbanlık hayvan bulma problemi yok” yorumunu yaptı.

Şahbaz, kurbanlık fiyatları konusunda ise şu bilgileri verdi: “Kurbanlık fiyatlarında geçen yıl ile bu yıl arasında en az yüzde 80 - 90 artış var. İki yaşına gelmiş yetişkin bir büyükbaş hayvan en az 50 bin lira şu anda. Geçen sene 25-30 bandındaydı. Küçükbaş fiyatı da 7-8 bin lira olur diye tahmin ediyoruz."