İthal kuru soğan ve ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yeniden belirlendi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kuru soğan ithalatında %49.5 yerine %5 olarak uygulanan gümrük vergisi uygulama dönemi uzatılırken, yağlık ayçiçek tohumu ithalatındaki gümrük vergisi ise düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına göre, kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki vergi oranları ve uygulama dönemleri yeniden belirlendi.

Kuru soğan ithalatında 31 Ocak 2027 tarihine kadar gümrük vergisi %49.5 yerine %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 1 Ocak–15 Haziran ile 1 Ekim–31 Aralık tarihleri arasında gümrük vergisinin %27 yerine %12 olarak uygulanması öngörülüyor.

Kuru soğan ithalatında %49.5 olarak uygulanan gümrük vergisi Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürülmüştü. Bugünkü karar ile bu süre 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmış oldu.