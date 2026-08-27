İthal kuru soğan ve ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi yeniden belirlendi
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ithal kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Kuru soğanda %5'lik indirimli vergi uygulaması 31 Ocak 2027'ye uzatılırken, yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi belirli dönemler için %12'ye düşürüldü.
Kuru soğan ithalatında %49.5 yerine %5 olarak uygulanan gümrük vergisi uygulama dönemi uzatılırken, yağlık ayçiçek tohumu ithalatındaki gümrük vergisi ise düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına göre, kuru soğan ve yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki vergi oranları ve uygulama dönemleri yeniden belirlendi.
Kuru soğan ithalatında 31 Ocak 2027 tarihine kadar gümrük vergisi %49.5 yerine %5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 1 Ocak–15 Haziran ile 1 Ekim–31 Aralık tarihleri arasında gümrük vergisinin %27 yerine %12 olarak uygulanması öngörülüyor.
Kuru soğan ithalatında %49.5 olarak uygulanan gümrük vergisi Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Ağustos'a kadar %5'e düşürülmüştü. Bugünkü karar ile bu süre 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmış oldu.