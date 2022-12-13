İthal pirinçte gümrük vergisi sıfırlandı

ANKARA (EKONOMİ) - İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak, pirinç çeşitlerinin ithalatında gümrük vergisi oranı 31 Ağustos’a kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 1006.10 (çeltik), 1006.20 (kahverengi) ve 1006.30 (yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç) Gümrük Tarife Pozisyonlu(GTP) toplam 30 ürün grubunun gümrük vergisi, ülke ve ülke grubu ayrımı gözetilmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Bu değişiklik yapılmadan önce sadece Bosna Hersek’ten yapılan ithalata sıfır gümrük vergisi alınırken, diğer ülke ve ülke gruplarına ise ürüne göre yüzde 5.6 ile yüzde 45 arasında değişen oranda gümrük vergisi uygulanıyordu.

Pirinç ithalatındaki yeni gümrük vergisi oranı kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren geçerli olacak.