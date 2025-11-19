İthalat geriledi, yerli hurda demir fiyatı arttı

VEYSEL AĞDAR

Yerli hurda fiyatları son 2 ayda yaklaşık yüzde 8 arttı. Türkiye’nin önemli demir çelik üreticileri Kardemir ve Erdemir iç piyasadan tedarik ettikleri hurda alım fiyatlarını 15 Kasım’dan geçerli olmak üzere artırdı.

Kardemir DKP kalite hurdanın tonunu 15 bin 400 liradan, Erdemir’de 15 bin 55 liradan alacak. Eylül ve Ekim’de birer, Kasım’da da iki defa olmak üzere 2 ayda dört kez fiyat artırımına giden Kardemir hurda alım fiyatlarına ton başı 1100 lira zam yaptı. Son 2 ayda hurda demir alım fiyatında yaklaşık yüzde 8 artış yapan Kardemir 24 Eylül’de tonu 14 bin 300 liradan aldığı DKP kalite için 15 Kasım’da 15 bin 400 lira alım fiyatı açıkladı. Kardemir, 24 Eylül’de 14 bin 300 lira olan DKP kalite hurda tonunu 15 Kasım itibari ile 15 bin 400 liradan, 14 bin 65 lira olan Ekstra hurdanın tonunu 15 bin 165 liraya, 13 bin 920 lira olan 1. Grup hurdanın tonunu da 15 bin 20 liradan alacak.

Erdemir 300 lira zamlı alacak

Erdemir de 15 Kasım itibariyle geçerli olmak üzere hurda alım fiyatını ton başına 300 lira artırdı. Erdemir, 14 bin 755 liradan aldığı DKP kalite hurdanın tonunu 15 bin 55 liradan, 14 bin 750 lira olan Ekstra hurdanın tonunu 15 bin 50 liradan, 13 bin 545 lira olan 1 grup hurdanın tonunu da 13 bin 845 liradan alacak.

İthalatta gerileme iç piyasaya yöneltti

Türk çelik sektörünün üretimde yıllık yaklaşık 30 milyon ton hurdaya ihtiyacının 20 milyon tonunun ithalat, 10 milyon tonunun da iç piyasadan karşılandığını kaydeden sektör temsilcileri, ithalattaki düşüşün iç piyasada talebi artırdığını kaydettiler. İnşaat ve altyapı yatırımlarının hareketlenmesinin demir çelik üretimine yansıdığını kaydeden sektör temsilcileri, artan hurda talebinin fiyatları da yukarı yönde hareketlendirdiğini ifade ettiler.