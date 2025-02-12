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İthalat ve ihracat endeksleri yükseldi

İhracat birim değer endeksi aralık ayında yüzde 1 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Haber Merkezi
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İthalat ve ihracat endeksleri yükseldi
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İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,1 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 arttı, yakıtlarda yüzde 4,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,2 arttı

İthalat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 arttı, yakıtlarda yüzde 6,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,0 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 151,4 iken 2024 Aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 170,3 iken 2024 yılı Aralık ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 165,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Kasım ayında 126,3 iken 2024 Aralık ayında yüzde 1,6 oranında artarak 128,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Aralık ayında 128,3 iken 2024 yılı Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artarak 137,2 oldu.

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