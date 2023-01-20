İthalatta Çin için getirilen korunma önlemi Makedonya üzerinden deliniyor

ANKARA (EKONOMİ)-Ticaret Bakanlığı, dokunmamış mensucat ve deri taklidi ürünlerin Çin’den yapılan ithalata ilişkin uygulanan dampinge karşı önlemlerin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti üzerinden delindiğine ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli 5603.14 gümrük tarife pozisyonlu dokunmamış mensucat ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonlu deri taklitleri ürünleri bulunuyor.

Soruşturma tamamlanana kadar, Çin menşeli ürünlere yönelik yürürlükte bulunan 1.9 dolar/kg seviyesindeki korunma önlemi, Makedonya’dan yapılan ithalat için de teminat olarak alınacak.

Soruşturma konusu eşyanın Kuzey Makedonya’dan yapılan ithalatının bu kalemdeki genel ithalat içinde 2019 yılında yüzde 2 olan payı, 2021 itibarıyla yüzde 12’ye yükseldi. Bu ürünün genel ithalatı ise 2019 yılında 73 milyon dolar iken, 2022 yılı 9 ayında da aynı seviyede gerçekleşti.

Ayrıca ürünlerin diğer ülkelerden yapılan ithalatıyla, Kuzey Makedonya’dan yapılan ithalatı arasındaki fark da dikkat çekti. Genel ithalat ortalama fiyatı 5-6,7 dolar arasında seyrederken, Kuzey Makedonya’dan gelen ürünlerin ortalama fiyatı 2,2 dolar ile 3 dolar arasında değişti.