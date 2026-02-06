İthalatta koruma önlemi kapsamının yılın ikinci yarısında sona ereceği ürünler belli oldu

ANKARA(EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı, ithalatta korunma önlemi kapsamında bu yılın ikinci yarısında sona erecek ürünlerin listesini Resmi Gazete’de yayınladı.

Buna göre Çin menşeli tükenmez kalem, ABD ve Almanya menşeli süspansiyon tipi polivinil klorür ile Vietnam menşeli paslanmaz çelik eşya ithalatında uygulanan korunma önlemleri bu yılın ikinci yarısında sona erecek.

Bu ürünlerin yerli üreticileri, önlemlerin sona ermesinin zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması talep edebilecekler.