İthalatta korunma önlemleriyle üreticiye 800 milyon dolarlık katkı

ANKARA (EKONOMİ)-Ticaret Bakanlığı, yürürlükteki ithalatta korunma önlemleri kapsamında 2022 yılında 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulunarak yerli üreticileri koruma altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerli üreticilerin ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunması üretim hedefli politikanın en önemli sac ayaklarından birini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmalarının aktif olarak kullanıldığının altı çizilirken, “Türkiye, yerli üreticilerimizi ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer almaktadır. İthalatımızın yüzde 88’lik kısmı hammadde ve yatırım malından oluşmaktadır. Bu kapsamda, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alınmıştır. Ülkemizde halihazırda 126 adet anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri yürürlüktedir” bilgisi verildi.

2022 yılında ithalatın 4 milyar dolarlık bölümü tedbirlere tabi olduğu vurgulanan açıklamada, “Anlık olarak 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmalarımız devam etmektedir” denildi.

Hâlen yürürlükte bulunan 9 adet korunma tedbiri ile 2022’de ithalata yaklaşık 800 milyon dolarlık etkide bulunulduğunun altı çizildiği açıklamada, yerli üreticilerin koruma altına alınarak ülkedeki istihdam ve üretimin artışına öncelik verildiği söylendi.

Diğer ülkelerin Türk menşeli ürünlere yönelik yürüttükleri soruşturmalarda da ihracatçıların haklarının etkin şekilde savunulduğuna değinilen açıklamada, “İhracat, ithalat, üretim ve istihdam düzleminde, büyümenin öncü göstergelerinden ihracat rakamlarımız yanında, üretim temelli ithalat uygulamamızla ülke ekonomisinin büyümesine, gelişmesine ve toplumsal refaha öncelik verilmektedir” ifadeleri kullanıldı.