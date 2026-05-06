İTHİB/Öksüz: Küçük işletmeler zorlanıyor üretim Anadolu’ya kaymalı

İMAM GÜNEŞ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığı için adının gündeme gelmesine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Öksüz, aday olmayacağını net bir şekilde ifade ederek mevcut başkan Mustafa Gültepe’ye destek vereceklerini açıkladı.

Sektörde seçim sürecinin ayrışmaya değil birlik ve beraberliğe hizmet etmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, “Benim ismim TİM başkan adaylığı için geçiyordu, doğal aday olarak gösteriliyordum ama bu sürece hiçbir şekilde cevap vermedim. Çünkü bunun bir yarışa dönüşmesini istemedim. Bugün sektörün ihtiyacı olan şey ayrışma değil, birliktir. Biz Mustafa başkanı destekliyoruz, yolu açık olsun. Önemli olan isimler değil, sektörün geleceği için birlikte neler yapabileceğimizdir” diye konuştu.

Pahalı bir üretim ülkesi olduk

Türkiye’nin son yıllarda çok hızlı bir maliyet artışı yaşadığına dikkat çeken Öksüz, bu durumun rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti. Türkiye’nin 10 yılda gelmesi gereken maliyet seviyesine 2-3 yılda geldiğini söyleyen Öksüz, “Özellikle işçilik maliyetleri çok hızlı arttı. Döviz artışı bunun gerisinde kaldı. Bu da Türkiye’yi pahalı bir üretim ülkesi haline getirdi. Bugün birçok firmamız bu nedenle rekabet edemiyor” ifadelerini kullandı.

Sektördeki maliyet baskısının en çok küçük ve orta ölçekli işletmeleri etkilediğini belirten Öksüz, şöyle devam etti: “Küçük ölçekli firmalarımızın kendi satış organizasyonu yok. Gelen siparişle üretim yapıyorlar. Maliyetler arttıkça bu firmaların ayakta kalması zorlaşıyor. Son dönemde birçok atölye kapanmak zorunda kaldı. Yüksek kredi maliyetleri de eklenince firmaların kendini çevirmesi çok zor. İstanbul’da çok sayıda üretim tesisi kapandı. Üretimi Anadolu’ya yaymamız gerekiyor. Bu hem maliyetleri düşürür hem de firmalarımızın ömrünü uzatır. İstanbul ise daha çok tasarım, marka ve katma değerli üretimin merkezi olmalı.”

Rekabet için yeni yol haritası

Savaşa bağlı olarak talepte bir miktar artış olduğunu ancak bu artışın sektöre olumlu yansıdığını söylemenin zor olduğunu dile getirdi. Maliyetlerin de çok ciddi şekilde yükseldiğini aktaran Öksüz, “Pamuk fiyatı 60 sentten 83 sente çıktı. Firmalarımız fiyatlama yaptığında bu farkı karşılayamıyor. Aradaki maliyet farkını müşteriye yansıtamadığınız için kârlılık ortadan kalkıyor” dedi. Sektörün mevcut sorunları aşabilmesi için katma değeri yüksek alanlara yönelmesi gerektiğinin altını çizdi. “Tekstil ve hazır giyimde katma değeri artırmamız şart” diyen Öksüz, markalaşmanın kolay olmadığını ama geleceğin burada olduğunu vurguladı. Teknik tekstillerde çok ciddi bir potansiyel olduğunu kaydeden Öksüz, “Avrupa’da 100 milyar dolarlık bir üretim hacmi var. Buradan daha fazla pay alabiliriz. Hangi ürünleri üretmediğimize bakıp, bunlara odaklanmalıyız” dedi.

Döviz dönüşüm desteğinde sektör bazlı revizyon önerisi

Kamu desteklerinin sektör bazlı kurgulanması gerektiğini belirten İTHİB Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz, emek yoğun sektörler için mevcut desteklerin yetersiz kaldığını söyledi. Tüm sektörlere aynı oranın uygulanmasının doğru olmadığını vurgulayan Öksüz, şu açıklamayı yaptı: “Yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteği bazı sektörler için yeterli olabilir ancak emek yoğun alanlarda yetersiz kalıyor. Bu oranın en az yüzde 5-6 seviyelerine çıkarılması ve sektöre göre esnek hale getirilmesi gerekiyor. Finansman maliyetlerinin yüksek, kârlılığın düşük olduğu bu ortamda üretim ve istihdamı korumak için daha hedefli destek şart. Ayrıca, istihdam desteklerinin artırılması, özellikle ikinci yarıda daha güçlü şekilde revize edilmesi önemli. Aksi halde firmalarımızın rekabet gücünü koruması çok zor.”

Pelister TİM başkan adayı oldu, Gültepe bugün açıklayacak

Türkiye ihracatının çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) seçimli genel kurul sürecine yönelik hazırlıklar sürerken, mevcut Başkan Mustafa Gültepe ikinci dönem adaylığına ilişkin kararını geniş katılımlı bir toplantıyla duyuracak. Gültepe’nin, aralarında 60’a yakın ihracatçı birliği başkanının da bulunduğu ihracat camiasının temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceği basın toplantısında adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Toplantıda ayrıca, yeni dönem vizyonuna ve ihracatın mevcut seyrine ilişkin değerlendirmelerin de paylaşılacağı belirtiliyor.

Diğer yandan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Başkanvekili Adil Pelister de yaptığı yazılı açıklamayla TİM Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Pelister, açıklamasında, "İKMİB çatısı altında sektörümüzle birlikte yakaladığımız başarı grafiğini ve edindiğimiz tecrübeyi, şimdi tüm ihracat ailemizin hizmetine sunmak için yola çıkıyoruz. TİM, ihracatçının her sorununda anında çözüm üreten ve politika geliştiren bir güç merkezi olacaktır. Önümüzdeki günlerde vizyonumuzu ve projelerimizi kapsamlı şekilde duyuracağız" dedi.

Sektör kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı

Sektör kurulu başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Öksüz, sürecin sektörün ortak kararıyla şekilleneceğini ifade etti. 1999 yılından bu yana birliklerde görev aldığını belirten Öksüz, “Sektör kurulu başkanlığına adaylığımı açıkladım. Türkiye genelinde tekstil ve hammaddeleri sektörümüzde beş birliğimiz var, kısa zamanda bir araya geleceğiz. Sektörümüz başkan olmamız yönünde karar verirse TİM yönetim kurulunda da görev alabiliriz. Önemli olan bu görevlere gelmekten ziyade sektöre katkı sağlayabilmek” dedi.