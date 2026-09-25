İtimat Kutu Ambalaj'da yeni hedef: Daha fazla değil, daha değerli üretim

ERHAN BEDİR / BURSA

Sanayide büyümenin artık yalnızca üretim ve ciro artışıyla ölçülemeyeceğini belirten İtimat Kutu Ambalaj Genel Müdürü Uğur Özçağlar, asıl göstergenin yaratılan katma değer ve karlılık olduğunu söyledi. Özçağlar, “Sanayide büyümeyi uzun yıllar daha fazla üretmek, daha fazla satmak ve daha yüksek ciroya ulaşmak üzerinden konuştuk. Bugün ise şartlar farklı. Artık rakamların büyümesi her zaman gerçek bir büyüme anlamına gelmiyor” dedi.

Maliyet zinciri baskı yaratıyor

Hammadde, enerji, işçilik ve lojistik giderlerinin aynı anda yükselmesinin üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Özçağlar, finansmana erişimdeki zorlukların da yatırım kararlarını etkilediğini ifade etti.

Özçağlar, “Cironuz artabilir, daha fazla satış yapabilirsiniz. Ama önemli olan bunun size ne kadar değer bıraktığı. Ambalaj sektöründe hammaddeden enerjiye, lojistikten iş gücüne kadar birçok maliyet aynı anda değişiyor. Bunları yönetirken müşterinin kalite, fiyat ve hızlı teslimat beklentilerine de cevap vermek zorundasınız” diye konuştu.

Şirketin geçmiş yıllarda yaptığı makine yatırımlarının bugün önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Özçağlar, farklı ürün gruplarına yönelik üretim yapabilen esnek makine parkının hareket kabiliyetini artırdığını söyledi.

Fiyat yerine verimlilik ve teknoloji

Artan maliyetler karşısında fiyat rekabetinin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Özçağlar, sektörün rekabeti verimlilik, kalite ve teknoloji üzerinden kurması gerektiğini belirtti.

“Maliyetlerin arttığı bir ortamda maliyetin altında kalan fiyatlarla iş almak kısa vadede satış getirebilir ama uzun vadede sürdürülebilir değil. Rekabetin yalnızca fiyat üzerinden değil; verimlilik, kalite, teknoloji ve yeni ürünler üzerinden ilerlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2026’nın son çeyreğinde daha temkinli bir piyasa görünümü bulunduğunu belirten Özçağlar, şirketin önümüzdeki dönemde kapasite artışından çok mevcut üretim gücünü daha verimli kullanmaya ve katma değeri artırmaya odaklanacağını söyledi. “Sanayicinin gündemi sadece ‘ne kadar büyüyeceğiz?’ değil, ‘nasıl doğru büyüyeceğiz?’ olmalı” dedi.