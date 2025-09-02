  1. Ekonomim
  3. İTO açıkladı: Ağustos ayının zam şampiyonu sınav hazırlık kurum ücretleri oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, sınav hazırlık kurum ücretleri yüzde 43,48 artış ile ağustos ayının zam şampiyonu oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

181 ürünün fiyatı arttı, 59 ürünün fiyatı düştü

İTO verilerine göre indekste yer alan 336 üründen 181 ürünün fiyatı arttı, 59 ürünün fiyatı düştü.

Sınav hazırlık kurum ücretleri zam şampiyonu oldu

Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri ücreti, yüzde 43,48’lik artışla ağustos ayının zam şampiyonu oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları şöyle listelendi:

İTO açıkladı: Ağustos ayının zam şampiyonu sınav hazırlık kurum ücretleri oldu - Resim : 1

En fazla ucuzlayan ürün erik oldu

Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün ise erik oldu. Gıda grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 25,61 gerileme gösterdi.  

Erik dışında ağustos ayında fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları şöyle sıralandı:

İTO açıkladı: Ağustos ayının zam şampiyonu sınav hazırlık kurum ücretleri oldu - Resim : 2

