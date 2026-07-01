İTO açıkladı: İstanbul'da haziran enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2026 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,14 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 35,94 oldu.

Toptan Eşya Fiyatları haziranda yüzde 3 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Mayıs ayında yüzde 1,58 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Haziran ayında yüzde 3,00 oranında arttı.

2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 24,65, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 22,71 oldu.

Haziran 2026'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 8,18, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,23, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,85, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,79, madenler grubunda yüzde 0,51, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,14 artış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.

Yıllık ortalama bazda 2026 yılı haziran ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; madenlerde yüzde 33,51, inşaat malzemelerinde yüzde 28,64, gıda maddelerinde yüzde 26,93, yakacak ve enerjide yüzde 22,58, mensucatta yüzde 15,97, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,97, kimyevi maddelerde yüzde 9,77 artış gerçekleşti.