İTO Başkanı Avdagiç: Cari denge iyileşme yolunda

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın kasım ayı meclis toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, hükümetin mayıs seçimlerinden sonra uygulamaya başladığı yeni ekonomik programla birlikte makro planda yürütülen dengelenme sürecinin sonuçlarının cesaret verici olduğunu belirtti.

Dengeleme politikasının uygulandığı ilk 5 ayda 5 işaret verdiğini aktaran Avdagiç, "Toplam ithalat ağustos ayında yüzde 7, eylülde ise yüzde 15’e yakın düşüş gösterdi. Söz konusu aylar itibarıyla dış ticaret açığı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 48 düşüş kaydetti. Ekim ayı ihracat rakamının da geçen yıla göre yüzde 7,4 artarak 23 milyar dolara yaklaştığının altını çizmek isterim." açıklamasında bulundu.

İkinci gelişmenin ise mevduat tarafında yaşandığını belirten Avdagiç, son 2 ayda TL mevduat hacmi 1 trilyon lira civarında artarken, KKM'nin 350 milyar TL, döviz mevduatının ise 4 milyar dolar düşüş kaydettiğine dikkati çekti.

Avdagiç, üçüncü işaret olarak toplam sanayi üretiminin yıllık bazda temmuzda yüzde 7,6, ağustos ayında 3,1 arttığını belirterek, şöyle devam etti: "Aynı şekilde sanayide kapasite kullanımı yüzde 76-77'yi korudu. Dördüncüsü, finansman pahalılaşmakla birlikte ticari taraftaki kredi büyümesi, tüketim tarafından belirgin olarak ayrışıyor. Beşinci veri de enerji kullanımına ilişkin. Türkiye’nin toplam enerji üretimi hazirandaki düşüşün ardından, 2022’nin aynı dönemine göre temmuzda yüzde 4,7, ağustosta yüzde 4,9 arttı. Aynı şekilde enerji tüketiminin ise sırasıyla yüzde 9,5 ve yüzde 5,2 arttığı görülüyor. Seçimlerin ardından geçen 5 aylık dönemde, atılan doğru adımların sonuçlarını böylece görmeye başlıyoruz. Uygulanan para politikasının etkisiyle kur atakları sona ererken, ithalatta son dönemde belirgin bir yavaşlama sürecine girildiğini ve cari dengenin iyileşme yolunda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Avdagiç, kurlarda belirsizliğin ortadan kalkmasının, bozulan fiyatlama davranışlarının hızla düzelmesine önemli katkı vereceğine inandıklarını kaydetti.