İTO Başkanı Avdagiç: Ekonomide ‘dengelenme’ süreci belirginleşiyor

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı önceki akşam gerçekleştirildi. Meclisin açılış konuşmasında ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin mayıs seçimlerinden hemen sonra uygulamaya başladığı yeni ekonomik programla makro planda bir dengelenme sürecini ciddiyetle yürüttüğünü söyledi. Bu programın can acıtan yönleri olduğunu belirten Avdagiç, ancak bir yandan yüksek enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, bir yandan da finans sistemindeki tıkanıklıkların aşılmaya çalışıldığını ifade etti.

Zor ama doğru adımlar…

Diğer yandan da cari dengenin iyileştirilmesi ile birlikte ekonominin belli dengeler içinde büyüme potansiyelinin realize edildiğine işaret eden Avdagiç, “Seçimlerin ardından geçen 5 aylık dönemde, atılan zor ama doğru adımların sonuçlarını görmeye başladık. Uygulanan para politikasının etkisiyle, kur atakları sona ererken, ithalatta son dönemde belirgin bir yavaşlama sürecine girildiği ve cari dengenin iyileşme yolunda olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Küresel ekonomide ve dış pazarlardaki durgunluğun etkisiyle ihracatta sınırlı düzeyde ivme düşüşü yaşanırken, ithalattaki belirgin gerilemenin oldukça dikkat çekici olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Toplam ithalat ağustosta yüzde 7, eylülde ise yüzde 15’e yakın düşüş gösterdi. Söz konusu aylar itibarıyla dış ticaret açığı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 48 oranında düşüş kaydetti. Bunları olumlu bir gelişme olarak not ediyoruz. Hatta mal ihracatımıza hizmet ihracatını da ekleyince, dış ticaret açığımız neredeyse kapanacak düzeye geldi” diye konuştu.

Piyasa mekanizması yeniden çalışıyor

Merkez Bankası’nın politika faizini rasyonel zemine getiren adımlarıyla birlikte, parasal aktarım mekanizmasının da yeniden işlerlik kazandığını, iç talepte de enflasyonla mücadeleye destek verecek şekilde ‘dengelenme süreci’nin belirginleşmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti: “Ayrıca daha önce uygulamaya konulmuş olan makro ihtiyati tedbirlerin sadeleştirilmesi sayesinde piyasa mekanizması yeniden çalışır hale geldi. Finansman pahalılaşmakla birlikte ticari taraftaki kredi büyümesi, tüketim tarafından belirgin olarak ayrışıyor. Öte yandan Merkez Bankası Başkanımız göreve geldikten bir hafta sonra kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Burada gündeme getirdiğimiz konulardan biri, döviz borcu karşılığı 10 milyon lirayı aşan bütün firmalara Merkez Bankası’na bildirim yapma zorunluluğu idi… Bu uygulama 6-7 binlik şirket paketini 100 bine çıkaracaktı ve şirketler için zorlayıcı bir süreç demekti. Merkez Bankası da bu uygulamayı geçici olarak sene sonuna erteledi ve limit de ilk etapta 50 milyon liraya çıkardı. Dün de (Çarşamba) memnuniyetle gördük ki, bu limit olması gereken şekilde şekilde 500 milyon TL’ye çıktı.”

Yüksek enflasyonun faturasını unutmamalıyız

Konuşmasında kredilere ilişkin olarak da Avdagiç, “Daha evvel kredilerle ilgili en büyük sorun ulaşamamaktı, ama şu anda en büyük sorun olarak finansmanın maliyeti önümüze geliyor. Bu konunun üzerinde önemle duruyoruz. Ama enflasyon belli bir noktaya gelmeden bu konuda beklentiye girmek reel olarak çok mümkün değil” diye konuştu.

Hükümetin uyguladığı doğru politikalar sayesinde spekülatif döviz talebinin, büyük ölçüde ortadan kalktığını belirten Avdagiç, buna bağlı olarak kur oynaklığının hızla düştüğünü ve kurda öngörülebilirliğin önemli ölçüde arttığını vurguladı. Sanayicinin, ihracatçının tüccarın büyüme ve yatırım kararını etkileyen birincil unsurun ‘belirsizlik’ olduğunu kaydeden Avdagiç, “Kurlarda belirsizliğin ortadan kalkmasının, bozulan fiyatlama davranışlarının hızla düzelmesine önemli katkı vereceğine inanıyoruz” dedi.

“Yüksek enflasyonun birikimli sonuçlarının ne ölçüde ağır bir fatura çıkardığını hiç unutmamalıyız” diyen Avdagiç, “Bu yolda beklentilerin bozulmasına izin vermeden enflasyonla mücadelede kararlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Bunu başarınca, makul sürede tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ticari kredi kartlarında limit ve taksit artacak

Avdagiç, konuşmasında İTO olarak Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile gerçekleştirdikleri görüşmeden bahsetti. Görüşmede belli bir limitte krediye ihtiyaç duyan KOBİ’lerin bu limite ulaşmasındaki sorunları dile getirdiklerini anlatan Avdagiç, “Sayın Çakar da bize bununla ilgili düzenlemelerin çok hızlı hayata geçtiğini, özellikle belli seviyede kredi kullanma ihtiyacı olan KOBİ’lerin buna ulaşması noktasında hızlıca adımlar atılacağını söyledi. Bunun yanında şirketlerin kredi kartı limiti ve kredi kartı taksit sayılarının artması konusu da gündemde geldi. Bunu da takip ettiklerini ve Ziraat Bankası olarak önemli adımlar atmakta olduklarını bizlere aktardı” diye konuştu.