İTO Başkanı Avdagiç: Sanayinin milli gelirdeki payını mutlaka yüzde 20’lerin üzerine çıkarmalıyız

Avdagiç, Barselona’da gerçekleştirilen ve Türkiye milli katılımını İTO'nun gerçekleştirdiği Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC 2026) gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılında yüzde 3,6 büyümesini değerlendiren Avdagiç, büyüme rakamları açıklandığı zaman İstanbul Ticaret Odası’nın, her zaman büyümenin alt kırılımlarına bakma geleneği ve usulüyle hareket ettiğini söyledi. Avdagiç, "Bizim en çok önemsediğimiz konu, büyümeye yatırımların ve ihracatın katkısı. Türkiye'nin uzun vadeli üretimini ve ihracatını artırması için, mutlaka yatırım kaynaklı büyümenin açıklanan genel büyüme oranının üstünde olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz, yatırım ikliminin makul fona ulaşma anlamında daha ileri seviyeye ulaşması"

İTO Başkanı Avdagiç, "Yanımızdaki Avrupa Birliği'nin yüzde 2'nin altında büyüdüğüne bakınca Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 3,6 büyümesi ciddi ve önemli bir rakam. Dünyadaki ilk 20 ülkenin büyüme rakamları içinde sadece birkaç ülke bu rakamların üstünde büyüyor" dedi.

Yatırım iklimi ve finansman koşullarına değinen Avdagiç, şunları kaydetti: "Bizim İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, yatırım ikliminin bundan sonra makul fona ulaşma anlamında daha ileri bir seviyeye ulaşması. Bu anlamda son dönemde özellikle yeni bir takım finansal araçların devreye girişiyle, normal piyasa rayiçlerinin altında özellikle imalat sektörlerinin kullanabileceği kaynaklar ortaya çıktı. KOBİ'lere normal piyasa kredi rayiçlerinin 10 puan altında finansman sağlandı. Reeskont kredileri piyasa faizlerinin altında tutuldu. Yine reeskont kredi miktarı artırıldı. Yine Cumhurbaşkanımızın tüm imalat sanayi işletmecileri için açıkladığı 100 milyar liralık bir finansman paketi var. Dolayısıyla bütün bunlar çok önemli ve değerli. Şirketlerin dönemsel ihtiyaçlarını karşılamalarıyla ilgili önemli birtakım katkılar verecektir."

Ramazan ayındaki fiyat artışları

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Ramazan ayında haksız fiyat artışlarına karşı, tüketicinin tüketimden gelen gücünü her daim kullanmalarının en etkili çözüm olacağını belirtti.

Avdagiç, şunları söyledi: "Fiyat artışı konusunu ikiye ayırmak lazım. Çok sayıda üretici Ramazan ayı boyunca fiyatını artırmayacağını açıkladı. Bunun için de çok önemli bakliyat firmaları, satıcılar var. Onları görmek lazım ama diğer taraftan bunu fırsata çevirip fiyatlarını yukarı çıkaranlar var. Benim buradaki önerim ve tavsiyem, daha evvel de bunu birkaç defa gündeme getirdik. Tüketici tüketimden gelen gücünü her daim çok etkili kullanmalı. Enflasyon sürecinde yine en büyük güç bana göre tüketicide. Tüketici bu konuda olumlu yaklaşımı gösteren, makul bir duruş sergileyen ürünleri bu politikaya uygun bir şekilde satan satıcıları alım yaparak desteklemesi sonuç verecektir."

Turizm sektörüne ilişkin sorular üzerine İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Turizm sektörü olarak genel anlamda yatırım konseptimizi hem yabancı hem yerli turist için gözden geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz. Benim gündeme getirmeye çalıştığım konu Türkiye’deki yatırımcıların süreci iyi analiz ederek, Türk vatandaşları için yurt içi turizmi tekrar cazip hale getirmek üzere fiyat politikalarını, konseptlerini gözden geçirmeleri. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki vatandaşımız yurt dışına da gidecek. Derdimiz, kendi kaynağımızın kendi ülkemizde kalması. Burada gene altını çiziyorum. Yabancı turisti ülkemize çekerken, elimizdeki potansiyeli de korumamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonla kur arasındaki korelasyon Türkiye'nin rekabetçiliği açısından önemli"

Kur ve enflasyon arasındaki makasın ihracatçı rekabetçiliğine etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Avdagiç, şöyle konuştu: "Bu önemli bir konu. Birkaç senedir yaşanan enflasyon-kur makasından dolayı yurt içindeki ihracatçının rekabetçiliği aşındı. Bundan sonra enflasyonla kur arasındaki korelasyonun paralel gitmesi, hatta bir miktar kur lehine bir sürecin devreye girmesinin, Türkiye'nin rekabetçiliği açısından önemli olacağını düşünüyoruz."

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bizim büyük bir emekle kurduğumuz sanayimizin üzerine bir şeyler koymamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda rekabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Sanayinin Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası içindeki oranını mutlaka yüzde 20'lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım. İTO olarak üyelerimizle birlikte bu dönüşümün altyapısını oluşturacak somut adımlar üzerinde çalışmalarımızı bakanlıklarımızın destekleriyle sürdürüyoruz. Süreçlerimizi gözden geçireceğiz, iyileştirmeler yapacağız, verimliliğimizi artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Togg'un yeni modellerini sabırsızlıkla bekliyoruz"

Togg'un yeni modellerine ilişkin soruya yanıt veren Şekib Avdagiç, "İki modelden bahsetti Fuat Tosyalı Bey. Bir tanesi daha küçük segment bir otomobil. Bir de bir ticari model. Sabırsızlıkla bekliyoruz, ümit ediyoruz. Togg milli bir şirketimiz. Tabii Togg’un başarılı olması, pazarda daha çok pay alması hepimizi mutlu edecek bir olay" dedi.

Avdagiç, "Türkiye toplam hafif ticari araç satışları içindeki yerlilik oranının yüzde 40'ların altına düşmemesi gerekiyor. Yeni devreye giren projeler var. Yine mevcut projeleri biten firmaların bu sene devreye giren yeni projeleri var. Satışta yerlilik oranı dengesinin yeniden sağlanmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.