İTO Başkanı Avdagiç: HIT-30, yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyu ile paylaşılan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında "HIT-Batarya Çağrısı" ve "HIT Elektrikli Araç Çağrısı" gibi otomotiv sektörünü ilgilendiren iki çağrının yer aldığına dikkat çeken Avdagiç, programın yaz dönemini otomotiv alanında teknoloji ve yatırım mevsimine çevirdiğini söyledi.

Avdagiç, “HIT-30 Elektrikli Araçlar ve HIT-30 Batarya kapsamında yer alan teşvikler, Türkiye'yi elektrikli araç üretiminde bir üs haline getirecek. Bu program bilhassa mesleki eğitim ve nitelikli iş gücünde alacağımız mesafe ve kapsamlı bir AR-GE altyapısıyla birleştiğinde Türkiye'nin yatırım ve istihdam bataryasını da dolduracaktır." diye konuştu.

“Elektrik mobiliteye geçiş için süperşarj görevi görecek”

Şekib Avdagiç, HIT-30 Programı'nın Türkiye'nin elektrik mobiliteye geçişi için "süperşarj" görevi göreceğini belirterek, enflasyonun gerilemesinin ve yatırım ortamının tüm unsurlarıyla istikrar kazanmasının teşviklerin hedefine ulaşması için önem taşıdığını ifade etti. Şarj edilebilir hibrit otomobiller (PHEV) ile elektrikli otomobillere getirilen teşviklere yüzde 51 yerli üretim planı, en az 150 bin araç üretim kapasitesi ve AR-GE merkezi kurulması şartlarının getirilmesini önemsediklerini söyleyen Avdagiç, bu sayede teşviklerin Türkiye'ye dönüşünün sağlanacağını dile getirdi.

"Binlerce istihdam için kapı aralandı”

HIT-Batarya Çağrısı ile gelecek destek ve teşviklerle binlerce istihdam için kapı aralanmış olduğunu belirten Avdagiç, "Çünkü batarya, elektrikli aracın belki de en önemli parçası. Otomobil fabrikalarının batarya ihtiyacının yerli üreticilerden karşılanması önemli. Ayrıca bu, bataryayla ilgili yeni mesleklerin de önünü açacak. Teknolojik dönüşüm mutlak bir gereklilik. Sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek için yüksek teknolojiye dayalı üretim ve ihracat stratejileri geliştirmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülebilir refah da yüksek teknoloji yatırımlarından ve çağa uygun rekabetçi üretimin desteklenmesinden geçiyor." diyen Avdagiç, devamında şunları kaydetti: "Yerli üreticilerin küresel pazarda rekabet edebilir hale gelmesi için teknolojik inovasyonu destekleyecek ve nitelikli iş gücü yetiştirecek mesleki eğitimde dönüşümü de başarmalıyız. İnanıyorum ki bunları uyum içinde uyguladığımızda Türkiye'yi bütüncül bir teknoloji ve katma değerli üretim merkezi haline getirme yolunda önemli mesafeler almaya devam edeceğiz."