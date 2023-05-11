İTO Başkanı Avdagiç: İş yerlerinin dönüşümü için ‘tamamı bizden’ sözü veriyoruz

MERVE YİĞİTCAN - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un konuk olarak yer aldığı meclis toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, İstanbul’un Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekerken, planlanan kentsel dönüşüme ilişkin Oda’nın önerilerini dile getirdi.

İstanbul’un Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğuna işaret eden Avdagiç, “Türkiye toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sini, kayıtlı işgücünün yüzde 20’den fazlasını, ihracatın ve toplam dış ticaretin yüzde 50’ye yakınını İstanbul gerçekleştiriyor. Türkiye’deki vergi gelirlerinin yüzde 48.2’si İstanbul’da toplanıyor. Türkiye GSYH’sinin yüzde 30’unu oluşturan İstanbul’un 2022 yılında oluşturduğu katma değer 300 milyar dolara yakın” ifadelerini kullandı.

“İstanbul iş dünyası ayakta kalmalı”

Tüm bu özellikleri nedeniyle olası bir İstanbul depreminde İstanbul iş dünyasının ayakta kalmasının mutlak gerekli olduğunun altını çizen Avdagiç, “Türkiye’nin ayakta kalması için bu şarttır. O halde konutlarımızın kentsel dönüşü kadar iş yerlerimizin kentsel dönüşümü de önem arz ediyor. Konutların kentsel dönüşümü ile ilgili verilen teşviklerden sonra işyerlerinin, iş merkezlerinin, ticaret merkezlerinin sanayi sitelerinin, atölyelerin, fabrikaların, hastanelerin, okulların, otellerin ve depoların da en kısa zamanda depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla bir teşvik paketi oluşturulması yönünde beklentimiz var” şeklinde konuştu.

“İmar affıyla ya da yapıldığı zamandaki kurallara uygun yapılan ancak yenilenme ihtiyacı ortaya çıkan konut dışı binaların, imar haklarının aynen kullanılmasına izin verilmesi önem arz ediyor” diyen Avdagiç, “Bizler iş dünyası olarak bu konuda sizler tarafından önümüz açıldıktan sonra ‘Yarısı bizden’ bile demeden ‘Tamamı bizden’ diyerek yola çıkacağımızı taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmasında enflasyona ilişkin de açıklamalarda bulunan Avdagiç, tüm dünyanın enflasyon korkusu ve resesyon kaygısı arasında sıkıştığına değindi.

“Enflasyon hala en önemli gündem”

Konuşmasında küresel ekonominin 2023'teki büyümesinin yüzde 2,5 düzeyinde kalacağı tahminlerine yer veren Avdagiç, tüm göstergelerin, dünya ekonomisinin istikrara kavuşma, enflasyon baskısından ve ekonomik daralma endişesinden kurtulma noktasında zamana ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirtti. Avdagiç ayrıca enflasyonun Türkiye için de hızla çözülmesi gereken en önemli konuların başında geldiğini sözlerine ekledi.

Bakan Kurum meclis üyelerinin sorularını yanıtladı

Mecliste Bakan Murat Kurum da söz aldı. Kentsel dönüşümden deprem yaralarının sarılmasına kadar birçok konuda kendi dönemlerinde yapılan çalışmaları anlattığı sırada bir meclis üyesi Bakan’ı ‘siyaset yapmakla’ eleştirince, kısa bir gerginlik yaşandı. Bakan Kurum eleştiriyi getiren meclis üyesine ‘konuşmasını yanlış anladığını’ dile getirerek sakin bir dille karşılık verdi. Meclisin basına kapalı devam eden oturumunda ise Bakan Kurum meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

İTO Başkanı ‘Tarafımız belli’ dedi

Konuşmasında hafta sonu yapılacak seçimlere de değinen Avdagiç, İstanbul iş dünyası olarak bu seçimi önemsediklerini belirterek, bu seçimin Türkiye’nin geleceği açısından bir dönemeç olduğunu düşündüklerini belirtti. İstanbul Ticaret Odası’nın, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 14 Mayıs seçimlerinde de taraf olduğunu söyleyen Avdagiç, “İTO 1071’de başlayan, 1453 ile taçlanan, 1923 ile anlam kazanan Türkiye yürüyüşünün simgelediği değerlerden yana taraftır. İTO, Fatih’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar Türklerin simgesi olan bağımsızlık ve özgürlükten, güçlü ve lider Türkiye’den yana taraftır.

İTO daha çok ihracat, istihdam ve üretimden yana taraftır. İTO, İTO Kızıl Elma’lardan, Anka’lardan, Kaan’lardan, İHA’lardan, SİHA’lardan yana taraftır. İTO, yerli ve milli üretimin zirvesi Altay tankından yana taraftır. İTO, mavi vatanın sularında, amiral gemimiz TCG Anadolu’dan yana taraftır. Demokrasiden yana taraftır. Özgür ticaretten yana taraftır. Yerli ve milli üretimden yana taraftır. Yenilikçi, girişimci ve milli teknolojiyi üreten Türkiye’den yana taraftır. 10 Ekim 1965 Seçimlerinde taraf olduğu gibi taraftır. 6 Kasım 1983 Seçimlerinde taraf olduğu gibi taraftır. 2 Kasım 2022 Seçimlerinde taraf olduğu gibi taraftır” ifadelerini kullandı.