İTO Başkanı Avdagiç: İstanbul üç uluslararası kongre daha kazandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD Ulusal Emlakçılar Birliği’nin (National Association of Realtors-NAR) 2025 yılı kongresinin İstanbul’da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) İstanbul’da geniş davetli grubuna sahip kongrelerin yapılması için çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti.

ICVB’nin yeni bir çalışmasının başarıyla neticelendiğini belirten Avdagiç, “Bu hafta başı Washington’da bulunan ekibimiz, 2.000 katılımcı beklenen ABD Ulusal Emlakçılar Birliği (National Association of Realtors-NAR) 2025 yılı kongresini İstanbul’a kazandırdı. NAR, 1.5 milyondan fazla üyesi ve 1.200’e yakın dernek paydaşı ile küresel gayrimenkul sektörüne yön veren önemli teşkilatlardan biri. Ev sahipliğini de bu konuda büyük emekleri geçen Gayrimenkul Hizmetleri Komitemiz ile iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Böylece Türk emlakçılık sektörünün dünyaya açılmasına ciddi katkı vereceğiz. Ayrıca gayrimenkul sektöründeki küresel pazar payımızın artmasına da katkı sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ICCA’nın Akdeniz Bölge Toplantısı İstanbul’da yapılacak

İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da gerçekleştirilecek ikinci önemli zirvenin de Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği’nin (ICCA) Akdeniz Bölge Toplantısı olduğunu duyurdu. Avdagiç, şöyle devam etti:

“Kongre ve toplantı sektörünün uluslararası alandaki en önemli kuruluşu olan Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği’nin (ICCA) Akdeniz Bölge Toplantısını 2-4 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul’da yapıyoruz. Ev sahibi İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu olarak biziz. Biliyorsunuz, turizmin kalbi Akdeniz’dir, bu etkinlik sayesinde Akdeniz’in kalbi de İstanbul olacak.”

Avdagiç, İstanbul’un ayrıca 2025’te Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile turizm sektörü için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağını da belirtti. Avdagiç, “Bu toplantı vesilesiyle dünyanın dört bir yanındaki turizm ve havacılık sektörü profesyonellerini İstanbul’da ağırlayacağız.” dedi.