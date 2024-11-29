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İTO Başkanı Avdagiç: Reformların baş aktör olacağı yeni bir faza geçilmesi yararlı olacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Üçüncü çeyrekte sıkı para politikasının özellikle etkilediği sanayi ve yatırım verileri 2025’te ‘üretim ve ihracatı önceliklendiren reformların’ baş aktör olacağı yeni bir faza geçilmesinin yararlı olacağına işaret ediyor” dedi.

Haber Merkezi
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İTO Başkanı Avdagiç: Reformların baş aktör olacağı yeni bir faza geçilmesi yararlı olacak
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisinin 2024’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyümesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, üçüncü çeyrekte ihracatın yüzde 0,8 büyüme ile pozitif bölgede kalmasını ve 3. çeyrekte büyümeye 2,2 puan katkı vermesini olumlu karşıladıklarını kaydetti.

“İhracata çalışan sektörlerin rekabetçiliği koruyacak adımların atılması iş dünyasının öncelikli beklentisidir”

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"2025 yılında özellikle ihracatçının ve ihracata çalışan sektörlerin 'rekabetçiliği koruyacak' adımların atılması ve tedbirlerin alınması, iş dünyasının öncelikli beklentisidir. Üçüncü çeyrekte sıkı para politikasının özellikle etkilediği sanayi ve yatırım verileri de 2025’te ‘üretim ve ihracatı önceliklendiren reformların’ baş aktör olacağı yeni bir faza geçilmesinin yararlı olacağına işaret ediyor. İstanbul Ticaret Odası olarak her daim vurguladığımız gibi, enflasyonda kalıcı düşüşe asıl ve en büyük desteği üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlar verecektir. Böylece hedeflediğimiz istikrarlı büyüme oranlarına, üretimin gücüyle adım adım ilerleyebiliriz."

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