İTO Başkanı Avdagiç: Sanayi ekosistemini yeniden tasarlamalıyız

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Erken sanayisizleşme tuzağına düşmeden Türkiye’nin sanayi ekosistemini mutlaka muhafaza etmeli, yeniden tasarlamalı ve güçlendirmeliyiz. Türkiye bunu yapacak güçte” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, İTO’nun mart ayı Meclis toplantısında Türkiye’nin sanayileşme vizyonundan bölgesel ve küresel gelişmelere kadar kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme performansına ilişkin Avdagiç, “Türkiye ekonomisinin orta vadeli büyüme performansının sürdürülebilirliği için katma değerli üretim ve ihracat temelli bir büyüme kompozisyonunu güçlü şekilde tahkim etmemiz gerekiyor” dedi. Sanayileşme vizyonuna değinen Avdagiç, bu çerçevede ‘erken sanayisizleşme’ tuzağına düşmeden ‘Türkiye sanayi ekosistemi’ni yeniden tasarlamamız gerektiğini, Türkiye olarak sanayi merdivenlerini çıkmanın ötesine geçip gerçek anlamda bir “sanayi sıçraması” yapacak potansiyele sahip olduğumuzu kaydetti. Avdagiç, bunu yapmaya da ihtiyacımız olduğunu ancak böylece küresel üretim zincirinin orta halkasında sıkışıp kalmaktan kurtulup ilk sıralara çıkılmasının mümkün olacağını kaydetti.

Türkiye doğru, kararlı ve soğukkanlı adımlar atıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, “Gücü elinde tutanlar hiçbir hukuk kuralı tanımıyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın riyasetinde Türkiye’nin ilk günden beri aldığı tutumun ve sorunları suhuletle çözme çabalarının önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Türkiye bir yandan bölgesinde çıkan ateşi söndürmeye çalışıyor, diğer yandan bu ateşin kendisine sıçramaması için doğru ve soğukkanlı adımlar atıyor” dedi. Avdagiç, Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayiinde elde ettiği mesafenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, ülkenin bu gücü ve köklü diplomasi geleneğiyle coğrafyada bir istikrar ve barış adası olduğunu kaydetti. Enerji piyasalarındaki gelişmelere de dikkat çeken Avdagiç, “Önce İsrail saldırganlığı, ardından İsrail ve ABD’nin başlattığı savaş nedeniyle Orta Doğu’da artan gerilim enerji piyasalarında hızlı bir reaksiyona neden oldu. Petrol fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girmesi küresel enfl asyonu yeniden tartışmaya açtı” dedi.

Enflasyon, enerji ve faiz 2026 için üç kritik başlık

Yılın geri kalanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, “Enerji fiyatlarının seyri, küresel finansal koşullar ve iç talepteki dengelenmenin hızı yılın geri kalanında ekonomik görünümü şekillendiren faktörler olacak” dedi. Avdagiç, ekonomik görünümü belirleyecek üç temel soruya da dikkat çekerek şöyle konuştu: “Birincisi enfl asyonun düşüş hızının korunup korunamayacağı, ikincisi enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin maliyetler üzerindeki etkisi, üçüncüsü ise para politikasının ne ölçüde sıkı kalacağıdır. Bu üç soruya verilecek cevaplar bizim için çok önemli. Bu faktörlerin seyri Türkiye ekonomisinin 2026 yılındaki büyüme ve istikrar dengesini belirleyen temel parametreler olacak.” Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Avdagiç, AB’nin sanayisini korumaya yönelik açıkladığı “Made in EU” programı taslağında, Birliğin ticaret anlaşması bulunan ortaklarının da çerçeveye dahil edilmesine yönelik mesajı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın AB ile yürüttüğü diyalog sonucunda Türkiye ile mevcut Gümrük Birliği’nin bu politika kapsamında tanınmasını olumlu bulduklarını ifade etti.