İTO Başkanı Avdagiç, TOBB Başkan Yardımcılığı'na seçildi

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 79. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanlığı'na seçildi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de TOBB Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Avdagiç, Twitter hesabından TOBB'un 79. Genel Kurulu'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "TOBB'un 79. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na seçildik. Bu dönem ticaret odalarını temsilen Başkan Yardımcısı olarak görev aldık. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, TOBB çatısı altında ülkemiz ekonomisi ve iş dünyamız için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.