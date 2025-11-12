İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşacak

İTO'da düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri'nde İş ve Ticaret Fırsatları Semineri'nde konuşan Avdagiç, 1882'de kurulan İTO'nun 800 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ticaret odalarından biri olduğunu, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık 3'te 1'inin İTO'ya kayıtlı olduğunu belirtti.

İstanbul ve Türkiye ekonomisi için çalıştıklarının altını çizen Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Üniversitesi ile eğitim dünyasındayız. Yeni teknolojiler üreten, inovasyonu artıran, çok sayıda AR-GE şirketini barındıran, 12 bin personeli ile faaliyet gösteren Teknopark İstanbul'un ana ortaklarından birisiyiz. Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde yılda yaklaşık 100'e yakın ulusal ve uluslararası fuar düzenliyoruz. İstanbul’u uluslararası fuarcılığın merkezi yapmaya çabalıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen dostlarımızı İstanbul'un bu yönünü de keşfetmeye davet ediyorum.

Her yıl 50'ye yakın uluslararası fuarın milli katılımını organize ediyoruz. Bunlar arasında BAE'de katıldığımız fuarlar var. Çeşitli ülkelere yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenliyoruz. Bu bağlamda BAE'de geçen aylarda inşaat malzemeleri ve tekstil sektörlerinde heyet ziyaretleri düzenledik. Her yıl B2B görüşmeleri organize ediyoruz ve çok farklı coğrafyalardaki iş insanlarını bir araya getiriyoruz."

Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak BAE ile bu faaliyetleri paylaşmak ve yeni bir sinerji oluşturmaktan mutlu olacaklarını aktardı.

"BAE, Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en önemli ticaret ortağı"

Avdagiç, BAE'nin Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en önemli ticaret ortağı durumunda olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin jeostratejik konumunun, üretim, ticaret, finans, turizm ve lojistik üssü olma özelliğinin BAE iş dünyası için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

3 kıtada kesişme noktasında bulunan İstanbul ve Türkiye'nin uluslararası ticaret için gerçekten ciddi imkanlar sunduğunu dile getiren Avdagiç, "Bunun yanında biz de BAE'nin küresel bir ticaret merkezi Dubai'nin marka şehir olarak sahip olduğu avantajların da farkındayız. Özellikle son dönemde Avrupa Birliği ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlaması da önümüzdeki dönemde her iki taraf için de önemli avantajlar sağlayacak." diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç bölgedeki ticaret hacmini artıracak, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle olan ticari ilişkilerinde dolaylı bir ivme kazandıracaktır. Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişki, dostluk ilişkisine gerçekten yakışır bir seviyede şu anda seyrediyor ama bunu da ileri bir noktaya taşımak gibi görevimiz var. Bu konuda her iki devletin lideri kısa bir süre evvel, Temmuz 2025'te yaptıkları görüşmelerde bu iradeyi net bir şekilde ortaya koydular.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. O toplantıda iki devlet başkanı ticaret hacmi için 40 milyar dolarlık yeni bir hedef koydular. Gerçekten bu hedefi çok önemsiyoruz ve bu hedefe ulaşmak üzere üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum."

2023 yılında BAE ile Türkiye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandığını anımsatan Avdagiç, bu anlaşmayla ticaretin önündeki gereksiz engellerin kaldırıldığını, dış ticaret hacminin önünün açıldığını söyledi.

Avdagiç, 2024 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 16 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret hacmi bu sene 20 milyar dolara doğru yaklaşacak." dedi.

İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı bir yapısı bulunduğunu belirten Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"BAE'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2071 yılı için 100. yıl vizyonu hazırlıyor. Bu tarih biz Türkler için de çok önemli. 2071 Anadolu'ya Türkiye'yi kurduğumuz topraklara gelişimizin 1000'inci yılını kutlayacağız. Dolayısıyla biz de 1000'inci yıl için 2071 vizyonunun hazırlığı içindeyiz. İnanıyoruz ki önümüzde uzun bir süre olmakla beraber bu önümüzdeki dönemde attığımız ve atacağımız işbirliği temelleri üzerinde gelecek nesillerimiz ortak vizyon olan 2071 yılında iki ülkeyi çok farklı yönlere getirecektir."