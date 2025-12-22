İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul 2026’da 25 bin tıp kongresi turisti ile 100 milyon dolar kazanacak

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre İstanbul, küresel kongre pazarında büyük ivme kazanırken, kent sağlık turizminden sonra tıp kongreleriyle de öne çıkıyor. 2026 yılı, büyük ölçekli uluslararası tıp kongreleriyle İstanbul’a rekor getirecek.

ICVB’nin paydaşlarıyla birlikte yaptığı çalışmalarla 25 bin tıp kongresi turisti garantilenirken, 2026’da İstanbul’a diğer kongrelerle gelecek kongre turisti sayısının 2024’teki 48 bin rakamını geçmesi bekleniyor. İstanbul’da 2026’da gerçekleşecek tıp kongreleri, kentin gelecekte daha büyük organizasyonları çekme kapasitesini de güçlendirecek. 2026 yılında İstanbul’da özellikle tıp ve sağlık bilimleri alanında büyük çaplı uluslararası kongreler gerçekleşecek.

"Kongre turistinin harcaması 4 bin doları buluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, "Tıp kongreleri kongre turizminin en üst segmenti. 2026’da gelecek 25 bin üst düzey katılımcı yerel ekonomiye 100 milyon doların üzerinde bir katkı sağlayacak" bilgisini paylaştı.

Avdagiç, "Cem Yılmaz’ın hafızalara kazınan ‘Doktor bu ne?’ repliğine yanıtı 2026’da İstanbul verecek: Doktor bu İstanbul" ifadelerini kullandı.

Kongre turistlerinin harcamalarının klasik tatil turistine göre 3 - 4 kat daha fazla olduğunu ve kişi başı harcamalarının 4 bin doları bulduğunu hatırlatan Avdagiç, İstanbul’un bu kongrelerle yalnızca turizmde değil; bilgi ekonomisinde, akademik üretimde, Ar-Ge ekosisteminde ve uluslararası iş ağlarında da büyüyen bir merkez haline geldiğini belirtti. Şekib Avdagiç, "2026’da şehrimize gelecek yaklaşık 25 bin üst düzey katılımcı, İstanbul’un marka değerini doğrudan güçlendirecek, kongre sektöründe ise sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü oluşturacak. Kongre turistlerinin Türkiye’ye ve İstanbul’a duydukları hayranlık, bu deneyimi aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak yeniden gelmeleri için de bir başlangıç oluşturuyor. Bu durum, kongre turizminin yüksek katma değerini açıkça ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Her bir kongre, şehrimizin küresel rolünü daha görünür kılıyor"

ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’un bugün dünya sahnesinde kendi ligini oluşturan, çok katmanlı bir marka şehir konumuna yükseldiğini vurguladı. Avdagiç, şöyle devam etti:

"2026 için kazandığımız büyük ölçekli uluslararası kongrelere, yalnızca birer organizasyon olarak bakamayız. Bunlar İstanbul’un küresel itibarını ve stratejik konumunu güçlendiren yüksek etkili yatırımlar. Her bir kongre, şehrimizin bilim, inovasyon, sağlık, teknoloji ve ticaret alanlarındaki küresel rolünü daha görünür kılıyor. Bizim için temel amaç, İstanbul’un sahip olduğu benzersiz marka gücünü küresel pazarlarda daha da büyütmek ve şehrimizi dünyanın ilk tercih edilen toplantı destinasyonlarından biri haline getirmek."

İstanbul’da 2026’da büyük çaplı 4 tıp kongresi düzenlenecek

İTO’nun açıklamasında İstanbul’un dünyanın en önemli küresel kongre birliği olan Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) tarafından ilk kez yayınlanan "2024 yılı tıp bilimleri toplantıları için dünyadaki en iyi 8 şehir" listesinde 8’inci sırada yer aldığı hatırlatıldı.

2026 yılında İstanbul’a üst düzey profesyonelleri getirecek prestijli ve büyük çaplı uluslararası 4 tıp kongresi şunlar:

22-25 Nisan 2026’da düzenlenecek Asya Pasifik Karaciğer Çalışmaları Derneği Bilimsel Toplantısı’na (APASL) 2 bin 500 katılımcı bekleniyor.

Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi Kongresi (EAACI), 12-15 Haziran 2026 tarihleri arasında 6 bin 500 katılımcıyı ağırlayacak.

Dünya Buiatri Kongresi (WBC), 3 bin katılımcı ile 6-10 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek. Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi’ne (IFOS), 9-13 Eylül 2026’da 10 bin üst düzey profesyonel katılacak.

ICVB son 3 ayda 3 kongre kazandırdı

İstanbul Ticaret Odası ve ICVB’nin yaptığı çalışmalar sonucunda, son 3 ayda İstanbul’a 2027, 2028 ve 2030 yılları için 3 uluslararası büyük çaplı kongre kazandırıldı. Son 3 ayda İstanbul’a kazandırılan kongreler şunlar oldu:

Avrupa’nın en prestijli kongrelerinden biri olan 6 bin katılımcılı Avrupa Klinik Beslenme Kongresi (ESPEN 2027).

Dünyanın en büyük derneklerinden Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneği’nin (SIOP) 2028 yılı kongresine 3 bin katılımcı bekleniyor.

İsmi açıklanmak istemeyen dünyanın en önemli uluslararası tıp derneklerinden birinin 2030 yılı küresel kongresi 3 bin katılımcı ile İstanbul’a kazandırıldı.