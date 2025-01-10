İTO, İstanbul enflasyonu için yeni indekse geçiyor

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ocak ayı Meclis toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun uzun yıllardır hazırlamış ve kamuoyuna sunmuş olduğu İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin 1 Şubat 2025 itibari ile yeni bir muhteviyatla yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.

Avdagiç, 1995 ve 1985 bazlı Ücretliler Geçinme İndekslerinin, değişen tüketim alışkanlıkları ve hayatımıza giren yeni hizmet ve ürünleri temsilinde güncelleme gerekliliği nedeniyle yenilenmesine karar verildiğini bildirdi.

242 olan madde sayısı 493 adede çıkarıldı

Bu kapsamda alanında uzman akademisyenlerin oluşturduğu bilim kurulunun, İTO’nun ilgili müdürlüğü ve Nielsen IQ Türkiye ile, aylık 350 hane takip edilerek toplamda 2 bin 400 hanenin katılım gösterdiği hane halkı tüketim araştırması yaptığına işaret eden Avdagiç, “Araştırma sonucu, mevcut sepetimizdeki 8 olan ana harcama grup sayımızı 12’ye, 242 olan madde sayımızı 493 adede ve 15 bin 275 olan fiyat toplama sayımızı ise kadromuzu genişleterek 24 bin 500 adete çıkarmış bulunmaktayız” bilgisini verdi.

2024 yılında İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 55,27 artmıştı.