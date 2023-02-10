İTO: Konut yenileme prosedürleri, iş yerleri için de öngörülmeli

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) şubat ayı olağan meclis toplantısında gündem deprem faciası oldu. Meclis toplantısı, Türkiye’yi yasa boğan afet bölgesindeki meclis üyeleri nedeniyle uzun bir aradan sonra tekrar hibrit olarak gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kahramanmaraş ve civarında gerçekleşen depremin bölgedeki 10 ili birden vurarak yürekleri yaktığını söylerken, “10 ilimizde binalar yıkıldı, caddeler enkaz görüntüleriyle doldu. Şimdi bu enkazın altından millet olarak, birlik ve beraberlik ruhumuzla kalkacağız inşallah” dedi.

Depremin 13 milyon 400 bin vatandaşın yaşadığı çok geniş bir bölgeyi etkilediğine dile getiren Avdagiç, “1939 Erzincan Depremi’nden bu yana yaşanan en büyük depremi yaşadık. Maalesef yaşamaya da devam ediyoruz. Zorlu kış şartlarına ve devam eden artçılara rağmen milletçe kenetlenerek, arama kurtarma çalışmalarını zor şartlar altında ama büyük fedakârlıklarla yürütüyoruz. Bugün depremin dördüncü günündeyiz. Yasımız büyük, acımız büyük, kaybımız büyük… Milletimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

36 TIR çıktı, 24 TIR da hazırlanıyor

Depremin daha ilk saatlerinden itibaren tüm Türkiye’nin örnek bir dayanışma içinde seferber olduğuna işaret eden Avdagiç, İTO ve İstanbul iş dünyası olarak deprem haberini alır almaz felaketten zarar görenlerin yaralarını mümkün olabilecek en kısa süre içinde sarmanın gayreti içine girdiklerini kaydetti.

“İTO olarak her afet ve felakette yaptığımız gibi bugün de deprem bölgesine yardım elimizi anında uzattık” diyen Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem sürecinde İTO Başkanı olarak İstanbul Valimiz ve koordinasyonu üstlenen Vali Yardımcımızla sürekli temas halinde olduk. Valiliğimizle tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Aynı zamanda TOBB Başkanımız ile iletişim ve koordine içindeyiz.

Depremin ilk günü, hiç vakit kaybetmeden üyelerimizle işbirliği içinde, acil yardım çalışmalarını başlattık. Bölgeye öncelikli olarak hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, battaniye, kaban, hijyen ürünleri, jeneratör, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri ve kahvaltı paketlerinden oluşan yardımlar sevk ediyoruz. Bu çerçevede ilk aşamada, acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 32 TIR’ı bölgeye gönderdik.

Havayolu ile ayrıca 6 sevkiyat yaptık. 24 TIR’lık sevkiyat da bugün yarın yola çıkacak. 35 milyonluk yardım yaptık. TIR’larımız depremzedelerin ihtiyaç duyduğu en acil gıda, giysi ve ısıtma malzemeleriyle dolu şekilde yola çıktı. İlk sevk edilen TIR’larımız deprem bölgesine ulaştı, yeni TIR’lar aralıksız ulaşmaya devam edecek.”

Bu arada mecliste yapılan oylama ile odanın ihtiyat hesabından deprem bölgesine 200 milyon TL’lik yardım bütçesi ayrılmasına karar verildi.

İstanbul iş dünyasına çağrı

İTO üyelerinin yardımlarını kolayca ulaştırabilmesi için Yeşilköy’de Atatürk Havaalanı THY Kargo binasında, İTO Deprem Koordinasyon Merkezi’ni kurdukları bilgisini veren Avdagiç, merkezin 30 bin metrekarelik bir alanda 7/24 hizmet verecek şekilde organize edildiğini dile getirdi.

Avdagiç, “Bu vesileyle bir İstanbul iş dünyasını ve üyelerini, bütün gücüyle depremden zarar gören ve yardıma gereksinimi olan bölge halkıyla dayanışmaya, bu amaçla İTO Deprem Koordinasyon Merkezi ile temasa geçmeye çağırıyorum. Üyelerimizi, aynî yardımlarıyla depremin açtığı büyük yaraları birlikte sarmaya, katkıda bulunmaya davet ediyorum.

Çünkü İstanbul aynı zamanda Kahramanmaraş’tır. İstanbul Gaziantep’tir; İstanbul Diyarbakır’dır; İstanbul Malatya’dır; İstanbul Hatay’dır, İskenderun’dur; İstanbul Adıyaman’dır; İstanbul Adana’dır; İstanbul Kilis’tir, Osmaniye’dir. İstanbul varsa tüm Anadolu illeri sayesinde vardır. Bu yüzden var gücümüzle, bölge insanına yardım elimizi uzatacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılması gerekenleri konuşmalıyız

“Depremin acılarını sararken, bir yandan da deprem kuşağında yaşayan bir ülke olarak yapmamız gerekenler üzerine konuşmamız gerekiyor” diyen Avdagiç, “Ama önce bir hususa değinmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 ili afet bölgesi ilan etti.

Ayrıca yine bu 10 ili kapsayacak şekilde 3 ay süreyle olağanüstü hal uygulanacağını açıkladı. Bu kararları, bölge insanının yaralarının sarılması amacıyla çok hızlı hareket edileceğine dair bir adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. İş dünyası olarak, bu bölgenin bir an önce hayata geri dönmesini önemsediklerine dikkat çeken Avdagiç,

“Hayata tekrar tutunmak için bu gerekli. Geride kalanların işlerine dönmesi, ticaretine ve üretimine dönmesi için Devletimizin her türlü katkıyı ve desteği vereceğini biliyoruz. Öte yandan, bu felaket bize bir acı gerçeği daha hatırlattı. O da şudur: Biz bir deprem ülkesiyiz ve coğrafyamızla dost yaşamayı öğrenmeliyiz. Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum, konutlar için ortaya konulan yenileme prosedürlerini mutlaka fabrikalar, işyerleri, çarşılar için öngörmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Meclis üyeleri deprem bölgesinden bağlandı

Afet bölgesinde bulunan İTO meclis üyelerinden bazıları meclise çevrimiçi olarak bağlandı. Bu üyelerden biri de 44 No.’lu Altyapı İnşaat Meslek Komite Başkanı Feyzullah Kaharman oldu. İskenderun’da deprem bölgesindeki çalışmalar ve ihtiyaçları paylaşırken, meclis üyelerine yardımların devam etmesi çağrısı yaptı. Aynı zamanda meclis üyesi Ahmet Bilal Kıymaz da meclise çevrimiçi bağlanarak afet bölgelerindeki son durumu aktardı.