İTO verileri: Kasımda İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul’da kasım ayında fiyatı en çok yükselen ürün sinema ve tiyatro biletleri olurken, fiyatı en çok düşen ürün karnabahar oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayı perakende fiyatlarındaki değişimler incelendi. Buna göre, indekste yer alan 336 ana üründen 178’inin fiyatı artarken, 57 ürünün fiyatında düşüş görüldü.

Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 13 ile sinema ve tiyatro bileti oldu

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 13 ile sinema ve tiyatro bileti oldu. Bunu yüzde 10,57 ile mercimek, yüzde 8,70 ile margarin, yüzde 8,47 ile fındık ezmesi, yüzde 7,87 ile kuru fasulye, yüzde 7,62 ile gofret ve yüzde 6,91 ile portakal izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 6,74 ile oyuncak, yüzde 6,70 ile zeytinyağı, yüzde 6,70 ile paketli toz tatlılar, yüzde 6,57 ile reçel ve yüzde 6,49 ile pirinç oldu. Geçen ay fiyatlar konserve mısırında yüzde 6,18, şampuanda yüzde 5,83, dondurulmuş börekte yüzde 5,48 ve nohutta yüzde 5,13 arttı.

Fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 45,91 ile karnabahar oldu

Kasımda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 45,91 ile karnabahar oldu. Onu yüzde 26,67 ile kıvırcık salata, yüzde 20,35 ile taze fasulye, yüzde 17,02 ile uçak biletleri, yüzde 15,92 ile pırasa, yüzde 13,25 ile ıspanak, yüzde 13,21 ile limon ve yüzde 11,84 ile dolmalık biber sofra malzemeleri izledi.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 11,52 ile mandalina, yüzde 10,21 ile erkek mont, yüzde 9,65 ile erkek kazak, yüzde 9,47 ile salatalık, yüzde 8,24 ile havuç, yüzde 7,85 ile üzüm, yüzde 5,58 ile muz ve yüzde 4,64 ile sivri biber oldu.