İTO/Avdagiç: Enflasyonda katılığın kırılma süreci çok daha önemli

MERVE YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı önceki akşam gerçekleşti.

Meclisin açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, burada başta enflasyon olmak üzere içeride ve dışarıda kaydedilen ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyon programına ilişkin konuşan Avdagiç, bu süreçte eylül ve ekim aylarında gözlenen yavaşlamanın TCMB ve ekonomi yönetiminin de işaret ettiği üzere önemli ölçüde kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda arzındaki sıkıntı ve buna bağlı yükselen gıda fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

Hizmet fiyatlarındaki artışın yavaşlamış olmasının da önemli bir gelişme olarak öne çıktığını belirten Avdagiç, “Ekim ayında hizmet fiyatlarındaki artış, mal fiyatlarındaki artışın altında kaldı. Ancak hizmet enflasyonunun yıllık bazda hâlâ yüksek seviyelerde olduğunu belirtmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“Şüphesiz enflasyonun yüzde 75’lerden yüzde 30’lara indirilmesi kolay başarılmadı” diyen Avdagiç, “Önümüzde çok daha önemli bir süreç var. Bu da belli noktalara kadar sıkıştırılan katılığın tamamen kırılması süreci. Bize göre 2026’nın yüzde 16’lık enflasyon hedefinin yakalanması kuşkusuz TCMB’nin kararlı duruşu, maliye politikasının etkin desteği ve özel sektörün ‘olumlu’ fiyatlama davranışından oluşan üçlü sac ayağının başarısı ile olacaktır” şeklinde konuştu.

“Kamunun fiyatlama davranışı özel’e de örnek”

Merkez Bankası yönetiminin, “TL’deki değer kaybının, enflasyon üzerindeki etkisinin zayıfladığına” yönelik tespitini de önemli bulduklarını ifade eden Avdagiç, “Kur geçişkenliğinin azalması anlamına gelen bu gelişmenin, döviz kuru ile enflasyon arasında bozulan korelasyonun yeniden dengelenmesine yönelik bir sinyal olmasının beklentisi içindeyiz” yorumunu yaptı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha makul oranda yapılması hususunun gündemde olduğu açıklamasını önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Avdagiç, bu öneriyi İTO Meclisi kürsüsünden sıklıkla dile getirdiklerini vurgulayarak, “Talebimizin yankı bulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hemen ifade etmeliyim, bir anlamda kamunun olumlu fiyatlama davranışı niteliğindeki bu adım, özel sektör için de örnek oluşturacaktır.”

Yıllık büyüme için yüzde 3,1-3,5 beklentisi

Türkiye ekonomisinin sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele önlemleriyle ılımlı bir büyüme patikasında ilerlediğini vurgulayan Avdagiç, öncü göstergelerin yılın ilk yarısındaki güçlü performansın, üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ettiğini kaydetti.

Avdagiç, negatif etkiler olarak çıkan küresel yavaşlama, deprem harcamaları ve yüksek enflasyon baskılarına rağmen, yıllık büyümenin yüzde 3,1-3,5 arasında gerçekleşmesi beklendiğini belirtti.

Olumsuz dış talep koşullarına rağmen ihracat artışının sürdüğünü ve bunun önemli nedeni olduğunu dile getiren Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birincisi işletmelerimiz gerçekten dayanıklı bir yapıya sahip. İkincisi, değişen pazar koşullarına adaptasyonda başarılıyız. Üçüncüsü de özel sektörümüz hakikaten özverili şekilde gayret gösteriyor. Bunun sonucu da ihracatta artış… Hiç kuşkusuz hükümetin bu süreçte ihracata sağladığı desteklerin de önemli katkısı olduğunu da belirtelim. Bu arada cari açık son aylarda yukarı yönlü bir ivmeye işaret etse de GSYH’ya oranı itibariyle ödemeler dengesindeki kırılganlığın, önemli ölçüde risk alanı dışına çıktığını gösteriyor.”

■ Şirketlere 5 proaktif strateji önerisi

Dezenflasyon sürecinde KOBİ'lere önerilerde bulunan Avdagiç, şu ifadeleri kullandı: "İş dünyamızın nakit akışlarını etkin ve disiplinli biçimde yönetmeleri, finansal dayanıklılıklarını artıracak tedbirler almaları ve maliyet kontrolünü sistematik hale getirmeleri önem arz ediyor. Ayrıca iş dünyamızın bir koordinasyon içerisinde hareket etmesi de çok önemli. Bu süreçten yeni başarı hikayeleri çıkarabiliriz. Yeter ki çağın dili dijitalleşme ve verimlilik artışını destekleyen modellere yatırım yapılsın. Kur-enflasyon makası sebebiyle fiyatlarda rekabetçiliğimizin azalmasına karşı farklı rekabetçilik unsurlarını öne çıkartmaya gayret etmeliyiz."