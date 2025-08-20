İTO/Avdagiç: Enflasyonla kur arasındaki korelasyon kayboldu, büyük baskı altındayız

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen, Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç sektörün ihracatının son iki yılda 22 milyar dolarlardan 18 milyar dolar düzeyine gerilediğini hatırlatarak, "Ama burada kaslarımızın hala çok kuvvetli olduğunu biliyoruz, yaşadığımız zorluklar var. En çok da enflasyonla kur arasındaki korelasyonun kaybolmasından dolayı büyük bir baskı altındayız." diye konuştu.

Kısmen kaybedilen rekabetçiliği yeniden kazanmak için hükümetle beraber atılması gereken adımlar olduğuna dikkati çeken Avdagiç, bu adımların atılmasıyla birlikte sektörün daha önceki rakamların da üzerine çıkacağını söyledi.

İTO/Bahçıvan: Tünelin ucundaki ışık, bu sektörün gücü ve vizyonudur.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da IFCO'nun yaz döneminde dahi yoğun katılımla gerçekleşmesinin sektörün geleceğe olan güveni yansıttığını söyleyerek, "Türkiye'nin sanayisinin, ihracatının köklerini geleceğe taşıyacak, dünyaya sözünü geçirecek sektörlerden biri hazır giyim sektörüdür. Zaman zaman karamsar tabloya neden olan gelişmeler olsa da tünelin ucundaki ışık, bu sektörün gücü ve vizyonudur." ifadelerini kullandı.