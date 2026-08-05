ITSO seçimlerinde başkan adayı 3'e çıktı

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FİKRİ CİNOKUR

Yunus Karabulut ve Alettin Ünal Turgut’tan sonra ITSO Başkanı Metin Çelik de yeniden aday olduğunu açıkladı. Metin Çelik, yeni dönemde Yapay Zeka Dönüşüm Merkezi, Teknoloji ve Tarım Vadisi, Yeşil Dönüşüm Fonu ve Lojistik ve İhracat Merkezi kuracaklarını söyledi.

ITSO Başkanı Metin Çelik Barida Oteli’nde düzenlediği toplantı ile yeniden başkanlığa aday olduğunu belirterek yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği 12 projeyi açıkladı. Toplantıda 4 yıllık görev sürecinde yaptıklarını anlatan Çelik, 620 kilovatlık Güneş Enerji Santrali kurduklarını, Geçici Depolama Alanı ve Tır Garajını üyelerin hizmetine sunduklarını, Isparta’ya 400 bin metrekare alanda Serbest Bölge kuracaklarını ve fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.