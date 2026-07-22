İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı kabul etti.
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Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde gerçekleştirilen görüşmede, İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ile İYİ Parti Sivil Toplum Kuruluşlar Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.